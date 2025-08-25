"RAZMOTRILI SMO DETALJE PREDSTOJEĆEG SUSRETA SA PREDSEDNIKOM SI ĐINPINGOM" Vučić se sastao sa kineskim ambasadorom (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.
"Odličan sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine. U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmotrili smo detalje i prioritete agende mog predstojećeg susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i druge teme od uzajamnog interesa.
Posebno sam naglasio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine, ali i da se snažno oslanjamo jedna na drugu kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i međusobne podrške na međunarodnom planu.
Ponovio sam zahvalnost na doslednoj podršci Kine i istakao da su odnosi dveju država primer iskrenog prijateljstva i poverenja, na kojima će se i ubuduće graditi zajednički projekti od koristi za oba naroda", napisano je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
