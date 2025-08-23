"POSLUŠAJTE VUČIĆA, DOGOVORITE SE": Moćna poruka građana Paraćina protiv blokada

GRAĐANI Paraćina okupili su se danas i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada i da žele svoj život nazad.

Foto: Printskrin

- Ogromna šteta načinjena je Srbiji, da bi zadovoljili okolne mrtzitelje koji žele da unište Srbiju - poručuju Paraćinci

- Poslušajte predsednika Vučića, dođite i dogovorite se - jedna je od poruka koju građani Paraćina šalju.

