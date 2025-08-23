Politika

"POSLUŠAJTE VUČIĆA, DOGOVORITE SE": Moćna poruka građana Paraćina protiv blokada

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 18:36

GRAĐANI Paraćina okupili su se danas i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada i da žele svoj život nazad.

ПОСЛУШАЈТЕ ВУЧИЋА, ДОГОВОРИТЕ СЕ: Моћна порука грађана Параћина против блокада

Foto: Printskrin

- Ogromna šteta načinjena je Srbiji, da bi zadovoljili okolne mrtzitelje koji žele da unište Srbiju - poručuju Paraćinci

- Poslušajte predsednika Vučića, dođite i dogovorite se - jedna je od poruka koju građani Paraćina šalju.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu