NARODU JE PREKIPELO: Pogledajte kako su besni građani zasuli vodom blokadere - Nagrabusila i reporterka (VIDEO)
BESNI Beograđani sinoć su sa terasa svojih stanova vodom zasuli blokadere zgubidane koji su po ko zna koji put maltertirali narod besmislenom šetnjom kroz centar našeg glavnog grada, sve vreme stvarajući nesnosnu buku pištaljkama, trubama i vuvuzelama.
Kao i mnogo puta dotad na čelu kolone blokadera bila je reporterka tajkunske N1, koja je uživo prenosila ono što se dešava na skupu šačice zgubidana. Međutim, nije očekivala ono što je ubrzo usledilo.
Naime, nakon što je do novinarke sa obližnje terase "doletelo" nekoliko kapi vode ona se zbunila, a kada je počelo ozbiljnije da prska savila je glavu i potrčala, nestajući na trenutak iz kadra.
- Ljudi se kreću centralnim gradskim ulicama kako bi konačno došli do... - uspela je da izgovori reporterka, a onda je na sebi osetila vodu.
Vidno zbunjena pokušala je da nastavi sa izveštavanjem.
- Došli su do Vukokov spomenika... - ponavljala je isprekidano, a potom izbezumljenog izraza lica dodala:
"Nešto nas je poprskalo", nastavila je da govori i da uz to briše lice.
Nakon što je završila rečenicu gde se kreću blokaderi, reporterka je začuđeno pogledala ka obližnjoj zgradi.
- Neko je poprskao ovu kolonu, ali izgleda da je samo voda - rekla je ona zbunjeno.
Njen izraz lica je jasno govorio da nikako nije očekivala da tako nešto može da se dogodi njoj i blokaderima, koji se, podsetimo, na sva usta hvale kako im obični građani pružaju bezrezervnu podršku, kako im daju hranu i piće, ali i pružaju pomoć tokom sukoba s policijom.
(Informer)
