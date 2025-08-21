Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Ovo je glas naroda (VIDEO)

В. Н.

21. 08. 2025. u 21:11

GRAĐANI kojima je dosta blokada okupili su se juče u više od 50 mesta, da pošalju jasnu poruku kako žele ponovo da žive normalno, i žele svoju Srbiju nazad.

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Ово је глас народа (ВИДЕО)

Foto Novosti

Narod je svojim jučerašnjim okupljanjima širom Srbije jasno pokazali da su protiv blokada, i da žele nazad pravo koje im je oduzeto - pravo na normalan život. 

- Ovo nisu stranački skupovi. Ovo nije politički miting. Ovo je glas naroda, ljudi koji više ne žele da ćute. Svi zajedno, mirno i dostojanstveno. Za slobodu kretanja, za pravo na rad. Za Srbiju bez blokada. Vratite mi moju Srbiju - jedna je od poruka građana protiv blokada.

Novo okupljanje najavljeno je za subotu u 18.30 časova, ovog puta u više od 80 mesta širom Srbije.

