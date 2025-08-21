DEVET MESECI BLOKADA: Narod kaže - Dosta je! (VIDEO)

GRAĐANI su svojim jučerašnjim okupljanjima širom Srbije jasno pokazali da su protiv blokada, i da žele nazad pravo koje im je oduzeto - pravo na normalan život.

Foto: Novosti

Građani protiv blokada koji su juče izašli na ulice u 50 gradova širom Srbije, poslali su takođe poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali u 80 gradova.

- Devet meseci blokada. Narod kaže - dosta je. Ne damo Srbiju. Hoću da radim, hoću da učim, hoću da se krećem, hoću da živim kao čovek. Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada.

