DEVET MESECI BLOKADA: Narod kaže - Dosta je! (VIDEO)
GRAĐANI su svojim jučerašnjim okupljanjima širom Srbije jasno pokazali da su protiv blokada, i da žele nazad pravo koje im je oduzeto - pravo na normalan život.
Građani protiv blokada koji su juče izašli na ulice u 50 gradova širom Srbije, poslali su takođe poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali u 80 gradova.
- Devet meseci blokada. Narod kaže - dosta je. Ne damo Srbiju. Hoću da radim, hoću da učim, hoću da se krećem, hoću da živim kao čovek. Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada.
Više o jučerašnjim skupovima širom Srbije čitajte KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
"PROLAZI VREME LUDILA!" Moćna poruka Vučića na Instagramu (VIDEO)
21. 08. 2025. u 09:50
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)