Politika

DEVET MESECI BLOKADA: Narod kaže - Dosta je! (VIDEO)

В.Н.

21. 08. 2025. u 12:02

GRAĐANI su svojim jučerašnjim okupljanjima širom Srbije jasno pokazali da su protiv blokada, i da žele nazad pravo koje im je oduzeto - pravo na normalan život.

ДЕВЕТ МЕСЕЦИ БЛОКАДА: Народ каже - Доста је! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Građani protiv blokada koji su juče izašli na ulice u 50 gradova širom Srbije, poslali su takođe poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali u 80 gradova.

- Devet meseci blokada. Narod kaže - dosta je. Ne damo Srbiju. Hoću da radim, hoću da učim, hoću da se krećem, hoću da živim kao čovek. Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada. 

Više o jučerašnjim skupovima širom Srbije čitajte KLIKOM OVDE! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije