uživoGRAĐANI PROTIV BLOKADA: Narod se okupio u gradovima širom Srbije jer želi mir i stabilnost (FOTO/VIDEO)
NA 50 lokacija u Srbiji narod je ustao, građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli.
To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada.
Građani Bačkog Petrovca ne žele blokade
Meštani Bača protiv blokada: Želimo da živimo slobodno
Bajkeri protiv blokada
Veterani Srema protiv blokada
Građani Plandišta neće blokade
Odžaci - snimak dronom
Sombor neće blokade
Kikinda protiv blokada
Građani Temerina žele da se sve vrati u normalu
Sremski Karlovci protiv blokada
Mali Iđoš ne želi blokade
Vranje protiv blokada
Inđija neće blokade
Mitrovica protiv blokada
Titel želi da se vrati normalnom životu
Građani protiv blokada u Beočinu
Žabalj protiv blokada
Vrbas protiv blokada
Kovin neće blokade
Sečanj protiv blokada
Bor neće blokade
Pančevo snažno protiv blokada
Stara Pazova neće blokade
Građani Odžaka objasnili zašto su protiv blokada
Leskovac protiv blokada
Građani Apatina protiv blokada
Pesma u Loznici protiv blokada
Poruke građana: Hoćemo mir
Ljubovija je krenula
Loznica protiv blokada
Mali Zvornik želi mir
Ljudi žele mir
Okupljanja se danas održavaju u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji. Samo neka od mesta gde će se pokazati volja građana, da posle 10 meseci konačno počnu da žive normalno i bez blokada jesu:
Krenuli građani iz brojnih gradova
Građani iz Koceljeve koji hoće stabilnost i mir krenuli su na skup u Loznici.
Na skup idu i građani iz Vladimiraca, Krupnja, Šapca...
Vučić: Okupljanja protiv blokada, nikad nismo protiv ljudi
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da današnja mirna okupljanja građana u 50 gradova i sela u Srbiji nisu okupljanja protiv blokadera, već protiv blokada.
- Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja - rekao je on prilikom obilaska prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli.
Na pitanje da li danas očekuje da će se i blokaderi okupiti i izaći na ulice, rekao je da ne veruje.
On je rekao da ljudi koji blokiraju ulice nemaju lica, već se skrivaju tobož iza nečeg većeg jer nemaju šta da ponude i nemaju šta da pruže i da se plaše sigurnosti.
