NA 50 lokacija u Srbiji narod je ustao, građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli.

Foto Novosti

To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada.

Građani Bačkog Petrovca ne žele blokade

Meštani Bača protiv blokada: Želimo da živimo slobodno

Bajkeri protiv blokada

Veterani Srema protiv blokada

Građani Plandišta neće blokade

Odžaci - snimak dronom

Sombor neće blokade

Foto Novosti

Foto Novosti Bor protiv blokada FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Kikinda protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Građani Temerina žele da se sve vrati u normalu

Sremski Karlovci protiv blokada

Mali Iđoš ne želi blokade

Vranje protiv blokada

Inđija neće blokade

Mitrovica protiv blokada

Foto Novosti

Titel želi da se vrati normalnom životu

Građani protiv blokada u Beočinu

Žabalj protiv blokada

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Vrbas protiv blokada

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Kovin neće blokade

Sečanj protiv blokada

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Bor neće blokade

Foto Novosti

Pančevo snažno protiv blokada

Foto Novosti

Stara Pazova neće blokade

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Građani Odžaka objasnili zašto su protiv blokada

Leskovac protiv blokada

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Građani Apatina protiv blokada

Pesma u Loznici protiv blokada

Poruke građana: Hoćemo mir

Ljubovija je krenula

Foto Novosti

Loznica protiv blokada

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Mali Zvornik želi mir

Ljudi žele mir

Okupljanja se danas održavaju u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji. Samo neka od mesta gde će se pokazati volja građana, da posle 10 meseci konačno počnu da žive normalno i bez blokada jesu:

• Pančevo

• Subotica

• Pazova

• Leskovac

• Požarevac

• Vranje

• Bor

• Loznica

Krenuli građani iz brojnih gradova

Građani iz Koceljeve koji hoće stabilnost i mir krenuli su na skup u Loznici.

Na skup idu i građani iz Vladimiraca, Krupnja, Šapca...

Foto M. J. Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Vučić: Okupljanja protiv blokada, nikad nismo protiv ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da današnja mirna okupljanja građana u 50 gradova i sela u Srbiji nisu okupljanja protiv blokadera, već protiv blokada.

- Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja - rekao je on prilikom obilaska prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli.

Na pitanje da li danas očekuje da će se i blokaderi okupiti i izaći na ulice, rekao je da ne veruje.

On je rekao da ljudi koji blokiraju ulice nemaju lica, već se skrivaju tobož iza nečeg većeg jer nemaju šta da ponude i nemaju šta da pruže i da se plaše sigurnosti.