"SITI SMO RUŠENJA SVIH NAŠIH VREDNOSTI!" Jasna poruka građana Bora protiv blokada (VIDEO)
MEĐU više od 50 mesta u Srbiji, u kojima su danas građani ustali da pokažu svoj stav protiv blokada je i Bor.
I građani Bora izašli su večera na ulice da pokažu da im je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu koji im je oduzet.
- Mi smo obični ljudi. Siti smo rušenja svih naših vrednosti i svega onoga što je normalno za nas. Siti smo rušenja našeg normalnog života, i svega onoga što su nam uskratili i zabranili - poručuju građani Bora.
Pogledajte šta poručuju iz svog grada:
Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.
