SRBIJA PROTIV BLOKADA: Ovo su poruke građana - hoćemo mir (VIDEO)

В. Н.

20. 08. 2025. u 18:18

U SRBIJI se danas održavaju skupovi građana protiv blokada na 50 lokacija.

СРБИЈА ПРОТИВ БЛОКАДА: Ово су поруке грађана - хоћемо мир (ВИДЕО)

Foto Novosti

Hoću mir neću blokade. Hoću da čujem decu da se smeju. Hoću moju Srbiju nazad.Hrabro i dostojanstveno za svoju zemlju. Stop mržnji.Hoću da živim slobodno i normalno….

Ovo su samo neke od poruka koje su građani Srbije uputili.

