"BLOKADERI SU NAM UNIŠTILI SISTEM VREDNOSTI": Ministar Siniša Mali gost Kolegijuma

MINISTAR finansija Siniša Mali gost je Kolegijuma na Informer TV.

Foto: Informer TV/Printksrin

- Prvo bih rekao da očekujemo danas da se u 50 gradova i sela okupi na hiljade građana. Ono što mi želimo jeste da vidimo reakciju građana koji žele normalan život. Dakle, to su građani protiv blokadera, nema veze s politikom. Jer ono što sada jeste ugroženo jesu vrednosti koje su vezane za slobodu, stabilnost, učenje... To su nam upropastili ovom blokadom. Očekujemo preko 20.000 ljudi u 50 mesta i videće se da je s druge strane manjina - rekao je ministar Mali.

- Dvoje, troje, četvoro sprovode teror nad svim građanima Srbije - rekao je ministar Mali.

- Sve ih je manje, zato i jesu sve agresivniji- istakao je ministar Mali.

- Ono što mi želimo je da građani Srbije vide reakciju normalnih ljudi. Ljudima je dosta da budu predmet terora svakodnevno. Ljudi žele normalan život. To su građani protiv blokadera. To nema veze sa političkom partijom - izjavio je ministar Mali.

- Pojedinci bi hteli da se vrate na vlast, ali ne izborima, već preko ulica, nasiljem i haosom. A ako biste ih pitali sada šta je to što oni nude, ne bi znali da kažu - istakao je ministar Mali.

Ukazao je na to da je teško zamisliti one koji bacaju kamenje i pale gradove da pregovaraju s nekim, da otvaraju fabrike, da otvaraju bolnice i vrtiće.

"Hoće da linčuju sve koji ne misle kao oni"

Ukazao je na to da je teško zamisliti one koji bacaju kamenje i pale gradove da pregovaraju s nekim, da otvaraju fabrike, da otvaraju bolnice i vrtiće.

- Njihove parole su da hoće da zatvaraju škole, fakultete, da linčuju ljude koji im se ne dopadaju, da ih pale samo zato što govore ono što je protiv njih. Oni urušavaju naš sistem vrednosti - naglasio je Mali i dodao kako je prošle godine naša zemlja bila treća po stopi ekonomskog rasta.

Sada, nažalost, neće biti takvog rasta.

- Pogledajte Beograd, Novi Sad i druge gradove... Oni su pusti. Beograd je uvek bio pun sveta, organizovane su razne manifestacije... sada se ljudi osećaju nesigurno, plaše se da će ih neko napasti, gađati nečim - istakao je ministar Mali.

Prema njegovim rečima, cilj blokadera je bio da unište najveći uspeh - ekonomski koji smo ostvarili prethodne godine.

- A naš cilj je da gradimo, da otvaramo nove bolnice, škole, da otvaramo fabrike - istakao je ministar Siniša Mali.

- Sve je to išlo preko nevladininih organizacija, kao dotacije iz inostranstva. Ali sve je postalo besmisleno. Mi se borimo za ono što je normalno, a ono što je najvažnije jeste da se velika većina građana ne slaže sa njima - naglasio je ministar Mali.

- Od 2008. do 2012. je kurs sa 80 otišao na 120. Ja sam ono što sam zaradio odmah menjao u evre. Ali to su ljudi izgleda zaboravili. Danas imamo stabilan kurs i deci koja su danas na ulicama je to normalno. Oni ne znaju kako je to kada je drugačije. Penzije i plate se isplaćuju na vreme, a tamo 2007. godine je država u svemu kasnila, u svim isplatama, za socijalna davanja, za sportiste, za sve... sve je kasnilo. 2012. godine svaki četvrti građanin bio je bez posla, bilo je 25 procenta nezaposlenih. Podsećajte građane na to, dolaskom predsednika Vučića na vlast to se promenilo - podsetio je ministar Mali.

Ministar Mali je istakao da od ekonomije živimo.

-Ovo što danas imamo nije bogomdano, niti je bilo tako pre predsednika Vučića. Za to smo se mnogo borili. Kao i za sve saobraćajnice, brzu prugu, za najveće plate i penzije u regionu, ali i za dolazak najveće manifestacije u svetu kakva je Ekspo 2027. Pobedili smo zemlje kakva je Španija i Ekspo dolazi kod nas. Zar nije vreme da se naša zemlja predstavi na pravi način?! - rekao je ministar Mali i istakao kako dosad imamo 119 zemalja koje su potvrdile učešće na Ekspo 2027.

- Uvek sve što radimo, bilo je uspešno. I svaki dinar koji smo uštedeli iskoristili smo za povećanje plata, penzija, davanja za prvorođeno, drugorođeno dete... Podizali smo kvalitet infrastrukture i danas svaki ekonomski indikator jeste bolji nego što je ikada bio - podvukao je ministar Mali.