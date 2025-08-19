Politika

EU SANJA O SVRGAVANJU VUČIĆA: Bivši francuski ministar raskrinkao planove blokadera terorista

В. Н.

19. 08. 2025. u 20:54

FRANCUSKI poslanik u EP Tjeri Marijani objavio je na svom tviteru snimak nasilja demonstranata nad policijom.

ЕУ САЊА О СВРГАВАЊУ ВУЧИЋА: Бивши француски министар раскринкао планове блокадера терориста

Foto EPA

On se tim povodom oglasio na svom Iks nalogu i napisao:

- U Srbiji, protesti “studenata” se nastavljaju uz podršku Evropske unije, koja sanja o svrgavanju Vlade. Nasilje je prisutno, ali za EU problem je… policija! Sve je dozvoljeno kako bi se diskreditovala srpska vlada!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZABRINUTOST ZBOG PROMENE PRAKSE SUDIJA: VJT u Beogradu odlučno nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijskim službenicima
Politika

0 21

ZABRINUTOST ZBOG PROMENE PRAKSE SUDIJA: VJT u Beogradu odlučno nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijskim službenicima

POVODOM informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci.

19. 08. 2025. u 20:42

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...