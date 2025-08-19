EU SANJA O SVRGAVANJU VUČIĆA: Bivši francuski ministar raskrinkao planove blokadera terorista
FRANCUSKI poslanik u EP Tjeri Marijani objavio je na svom tviteru snimak nasilja demonstranata nad policijom.
On se tim povodom oglasio na svom Iks nalogu i napisao:
- U Srbiji, protesti “studenata” se nastavljaju uz podršku Evropske unije, koja sanja o svrgavanju Vlade. Nasilje je prisutno, ali za EU problem je… policija! Sve je dozvoljeno kako bi se diskreditovala srpska vlada!
