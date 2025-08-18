OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA - POTUKLI SE OKO ĐILASA: Jedni ga životom brane, drugi ga napadaju! (VIDEO)

BLOKADERI pucaju po svim šavovima, opet su po ko zna koji put zaratili između sebe - ovoga puta oko lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa!

Naime, blokaderi sa FDU su objavili snimak na svom zvaničnom X nalogu u kom prete političkim protivnicima i pozivaju na lustraciju.

Na snimku se našao i predsednik SSP Dragan Đilas, kog su okarakterisali kao "kontrolisanu opoziciju".

Po svemu sudeći, njihov nekadašnji miljenik potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, Goran Ješić, burno je reagovao nakon objavljivanja snimka:

Gde vlada kanalizacija,

čisti samo lustracija.



Pripremili studenti FDU. pic.twitter.com/pQ0WRrmDiB — FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) August 17, 2025

Ješiću je to zasmetalo, pa je prokomentarisao taj snimak rečima:

"Retardirano, glupo i sramota".

