Politika

OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA - POTUKLI SE OKO ĐILASA: Jedni ga životom brane, drugi ga napadaju! (VIDEO)

В.Н.

18. 08. 2025. u 14:14

BLOKADERI pucaju po svim šavovima, opet su po ko zna koji put zaratili između sebe - ovoga puta oko lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa!

Foto: Tviter printskrin

Naime, blokaderi sa FDU su objavili snimak na svom zvaničnom X nalogu u kom prete političkim protivnicima i pozivaju na lustraciju.

Na snimku se našao i predsednik SSP Dragan Đilas, kog su okarakterisali kao "kontrolisanu opoziciju".

Foto: Tviter printskrin

 

Po svemu sudeći, njihov nekadašnji miljenik potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, Goran Ješić, burno je reagovao nakon objavljivanja snimka: 

Ješiću je to zasmetalo, pa je prokomentarisao taj snimak rečima:

"Retardirano, glupo i sramota".

Foto: Novosti

 

