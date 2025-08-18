OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA - POTUKLI SE OKO ĐILASA: Jedni ga životom brane, drugi ga napadaju! (VIDEO)
BLOKADERI pucaju po svim šavovima, opet su po ko zna koji put zaratili između sebe - ovoga puta oko lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa!
Naime, blokaderi sa FDU su objavili snimak na svom zvaničnom X nalogu u kom prete političkim protivnicima i pozivaju na lustraciju.
Na snimku se našao i predsednik SSP Dragan Đilas, kog su okarakterisali kao "kontrolisanu opoziciju".
Po svemu sudeći, njihov nekadašnji miljenik potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, Goran Ješić, burno je reagovao nakon objavljivanja snimka:
Ješiću je to zasmetalo, pa je prokomentarisao taj snimak rečima:
"Retardirano, glupo i sramota".
Preporučujemo
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)