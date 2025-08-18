PRVO OGLAŠAVANJE DARKA GLIŠIĆA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE

DARKO Glišić je nakon prijema u bolnicu hitno operisan i bio je u teškom zdravstvenom stanju, ali je nakon 13 dana oporavka otpušten na kućno lečenje.

Foto: N. Skenderija

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić napustio je danas bolnicu nakon što je početkom meseca doživeo težak moždani udar u televizijskom prenosu na Pinku.

- Sada je dobro, hvala svima na podršci - kratko je rekao ministar Darko Glišić za Republiku.

Podsećamo, vest da je ministar napustio bolnicu objavio je ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom profilu na Instagramu.

- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić uz zajedničku fotografiju.