PRVO OGLAŠAVANJE DARKA GLIŠIĆA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE
DARKO Glišić je nakon prijema u bolnicu hitno operisan i bio je u teškom zdravstvenom stanju, ali je nakon 13 dana oporavka otpušten na kućno lečenje.
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić napustio je danas bolnicu nakon što je početkom meseca doživeo težak moždani udar u televizijskom prenosu na Pinku.
- Sada je dobro, hvala svima na podršci - kratko je rekao ministar Darko Glišić za Republiku.
Podsećamo, vest da je ministar napustio bolnicu objavio je ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom profilu na Instagramu.
- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić uz zajedničku fotografiju.
