Politika

PRVO OGLAŠAVANJE DARKA GLIŠIĆA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE

В.Н.

18. 08. 2025. u 13:56

DARKO Glišić je nakon prijema u bolnicu hitno operisan i bio je u teškom zdravstvenom stanju, ali je nakon 13 dana oporavka otpušten na kućno lečenje.

ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ ДАРКА ГЛИШИЋА НАКОН ИЗЛАСКА ИЗ БОЛНИЦЕ

Foto: N. Skenderija

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić napustio je danas bolnicu nakon što je početkom meseca doživeo težak moždani udar u televizijskom prenosu na Pinku.

- Sada je dobro, hvala svima na podršci - kratko je rekao ministar Darko Glišić za Republiku.

Podsećamo, vest da je ministar napustio bolnicu objavio je ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom profilu na Instagramu.

- Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli - napisao je Vučić uz zajedničku fotografiju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 50

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ERA LAŽI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (VIDEO)
Politika

0 9

ERA LAŽI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (VIDEO)

ŽIVIMO u vremenu kada svako može da piše po društvenim mrežama svakakve neistine, da vređa, osuđuje, targetira, podbunjuje jude i sve to krijući se pod lažnim imenima, a uz hordu svojih orkestriranih saboraca laži poprimaju oblik pandemije.

18. 08. 2025. u 15:39

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?