"NAŠ DARKO UPRAVO NAPUŠTA BOLNICU" Vučić objavio fotografiju sa Glišićem - Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima (FOTO)

В.Н.

18. 08. 2025. u 12:27

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom zvaničnom Instagram profilu fotografiju sa ministrom Darkom Glišićem koji danas izlazi iz bolnice.

НАШ ДАРКО УПРАВО НАПУШТА БОЛНИЦУ Вучић објавио фотографију са Глишићем - За месец дана враћа се редовним дужностима (ФОТО)

Foto: Printskrin

"Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", napisano je u opisu fotografije. 

