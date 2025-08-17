PANTIĆ PILJA ODBRUSILA ĐILASU: Spremni ste bili da žrtvujete tuđu decu da bi došli na vlast
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja oštro je reagovala na izjave Dragan Đilasa.
Dragan Đilas, biznismen bez trunke srama i propali politicar.
Ona je na svom Instagram nalogu napisala:
Ako je neko razorio državu, to je Dragan Đilas i njegova kamarila dok su bili na vlasti.
Državu je razorio a svoje džepove napunio, sam je priznao onih 619 miliona a gde je sve ostalo.
Za vreme vlasti Dragana Đilasa, opozicija kada je protestovala, njegova vlast je tukla tadašnju opoziciju i ubila Ranka Panića.
Sada su pohapšeni oni koji su linčovali političke neistomišljenike, udarali policiju letvama, palili prostorije SNS-a. Pohapšeni su teroristi i nasilnici.
A sve to su radili baš zbog takvih kao što je Dragan Đilas koji poziva na nasilje jer zna da na izborima ne može da pobedi.
Srbija danas je Dragane, ono što ste od nje napravili. Zbog dolaska na vlast, spremni ste bili da žrtvujete decu. Tuđu. Ne svoju. Uništili ste nam škole i fakultete od kojih ste napravili brloge. Stalo je sve. Ostalo je još nekog da ubijete.
Zapalili ste stambenu zgradu u Valjevu i ugrozili porodice koje tamo žive. Samo zato što su tamo prostorije SNS-a.
To je Srbija kakvu nam ti Dragane nudiš.
Srbiju gde udara brat na brata, Srbiju nasilja i mržnje.
Ali ti to Aleksandar Vučić neće dozvoliti. Jer je za razliku od tebe, Aleksandru Vučiću Srbija na prvom mestu.
Dosta je bilo vaše anarhije i terora manjine nad većinom.
Pobediće pristojna Srbija!
