TUŽIOCI MIROSLAV LOCI I JELENA SAMUILOV ŠTITE BLOKADERE: Treba li vam bolji snimak? (VIDEO)

TUŽILAC u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu Miroslav Loci i Jelena Samuilov prvi zamenik Osnovnog javnog tužioca u Pančevu, koji su juče odbili da procesuiraju nasilnike/blokadere posle napada na istaknute članove SNS, sada su blokaderske horde zla, haosa i uništenja, zaštitili i posle brutalnog napada na pančevačku Policiju.

Foto: Printksrin

Supruga Miroslava Locija nedvosmisleno i javno podržava i širi fašističku ideologiju blokadera, zasnovanu na mržnji, anarhiji i nasilju, a ćerka Jelene Samuilov to sprovodi na ulici, kao jedna od vođa i organizatora obesnih blokaderskih falangi. Da li je kod tužilaca Loci i Samuilov u pitanju strah, novac ili nešto drugo – nije bitno – ovi tužioci ne rade svoj posao!

Ovi „fini mladi ljudi“, „divna deca“, „nobelovci“, koje štite tužioci Miroslav Loci i Jelena Samuilov, u Pančevu su uništili tri policijska vozila, kamenicama i palicama povredili su 10 policajaca. Sada su svedoci i radnici Službe hitne medicinske pomoći. Tužioci, trebaju li vam bolji snimci?

Posle ovih brutalno uznemirujućih scena, niko normalan neće više moći lažljivo da tvrdi da je kriv SNS ili neko drugi. Nedvosmisleno se vide krivci, saučesnici i nalogodavci. I znaju se koraci dalje…

Tim povodom, građanima Srbije obratio se i Predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poručio je da državi predstoje velike reforme u policiji, pravosuđu, tužilaštvu i da će pravna država morati da radi i sankcioniše lica odgovorna za nasilje na ulicama.

„Ljudi su mogli da vide sve i da razumeju sve. Dakle, prethodnih dana je neko mogao da kaže, da izmišlja, da ne govori istinu i da kaže da su pristalice SNS-a nešto učinile, ljudi napali nekoga, pa je zato došlo do reakcije divnih građana, divne dece… Dakle, večeras smo svi videli da ta divna deca i ti divni građani su u stvari ljudi koji samo uništavaju tuđu imovinu i to brutalno, nemilosrdno, vršeći brojna krivična dela i sprovodeći teror u jednoj zemlji. Mi ćemo da budemo uvek sa svojim narodom, nigde ne idem, nigde da mrdnem neću. Ja od svoje otadžbine nemam ništa važnije i ništa preče. Ja ću biti uz svoj narod. Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras. Kako i na koji način ko se gde i odakle okuplja, ko sa koje strane iz kojih zemalja to čini. Imamo velike probleme i unutar našeg obaveštajnog sistema i u policiji i tužilaštvu. Ali, nemoguće je te probleme sagledati drugačije, samo u ovoj situaciji. Kad dođu teški trenuci onda vidite i ko je veran državi i ko je hrabar“, rekao je Vučić tokom uključenja na Informer TV.

ePančevo