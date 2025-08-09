Politika

BRNABIĆEVA O LICEMERJU TAJKUNSKIH MEDIJA: "Šolakovi bednici, a ne profesionalci..."

В.Н.

09. 08. 2025. u 22:03

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom zvaničnom Iks profilu i ogolila licemerje tajkunskih medija.

БРНАБИЋЕВА О ЛИЦЕМЕРЈУ ТАЈКУНСКИХ МЕДИЈА: Шолакови бедници, а не професионалци...

Foto: Novosti

"Kad si ispred N1 onda si batinaš i huligan. Kad si ispred Pinka i Informera onda si "građanin". Šolakovi bednici, a ne profesionalci. Bukvalno jad i beda", napisala je Brnabićeva na svom Iks profilu i podelila tekst sa portala Nove S, na koji je i reagovala. 

