ĐILAS PREUZIMA I STUDENTE I OPOZICIJU: Najveći lopov ikada hoće svu vlast
PREDSEDNIK Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, inače, najveći lopov ikada, bi drugima da drži pridiku o lopovluku. On, takođe, preuzima i studente i opoziciju jer bi da on vlada.
Da preuzima studente i opoziciju jer želi da vlada, potvrdio je Đilas u izjavi za Šolakovu televiziju N1, kada je rekao da je najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, u suprotnom (barem) "jedinstveni front" protiv režima Aleksandra Vučića.
Dakle, Đilasu je cilj da opet dođe na vlast, sedne u fotelju i puni svoje džepove, a građane baci u bedu i na rub egzistencije.
