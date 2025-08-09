ĐILAS PREUZIMA I STUDENTE I OPOZICIJU: Najveći lopov ikada hoće svu vlast

PREDSEDNIK Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, inače, najveći lopov ikada, bi drugima da drži pridiku o lopovluku. On, takođe, preuzima i studente i opoziciju jer bi da on vlada.

Foto: Printscreen

Da preuzima studente i opoziciju jer želi da vlada, potvrdio je Đilas u izjavi za Šolakovu televiziju N1, kada je rekao da je najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, u suprotnom (barem) "jedinstveni front" protiv režima Aleksandra Vučića.

Dakle, Đilasu je cilj da opet dođe na vlast, sedne u fotelju i puni svoje džepove, a građane baci u bedu i na rub egzistencije.