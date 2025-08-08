Politika

NA N1 SLAVILI "OLUJU" I "BLJESAK": To su dani ponosa i slave (VIDEO)

08. 08. 2025. u 22:31

ANTISRPSKA histerija na N1 je bila prisutna i tokom prošlogodišnjeg obeležavanja zločinačke akcije "Oluja" u Hrvatskoj, a u izjavama kojima se slavi najveći egzodus Srba odlazili su u još strašnije krajnosti.

НА Н1 СЛАВИЛИ ОЛУЈУ И БЉЕСАК: То су дани поноса и славе (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Mi sada prelazimo na ono što se događa ovih dana, to su dani ponosa i slave, možemo to slobodno tako nazvati, dan kada su hrvatski branitelji ušli u Knin - najavila je voditeljka.

Kako je izgledalo ''dizanje u nebesa'' zločinačke akcije ''Oluja'' pogledajte u videu:

