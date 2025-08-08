"ONI SU OD SRBIJE POKUŠALI DA NAPRAVE BRLOGE KAO ŠTO SU NAPRAVILI OD SVOJIH FAKULTETA" Vučić: Izbore ćemo svakako imati pre ustavnog roka

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare govorio je o izjavi blokaderskog novinara Predraga Aleksendrića koji je rekao da je Kosovo balas, a ne Srce Srbije.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

O izjavi blokaderskog novinara Predraga Aleksendrića da je "Kosovo balast, a ne srce Srbije", predsednik kaže:

- To oni svi kažu. Oni to glume tamo, pa donesu jednu zastavu. Svi lideri blokadera od Nataše Kandić do drugih. Onda pozovu Mila Lompara da bi im rekli "nije to", da bi vas prevarili. Dok ih opet ne suze u levak ovi iz Brisela i N1 i ne objasne im da Kosovo nije Srbija i da Dodik mora da se preda i da bude uhapšen. I da sve drugo mora, jer valjda moramo da služimo tuđim interesima.

Ja ću uvek da služim smao interesima Srbije i odgovoran sam pred Ustavom i zakonom, a ne pred onima koji su od Srbije pokušali da naprave brloge kao što su napravili od svojih fakulteta, i koji misle da će u moje ime da donose odluke. Ja se rukovodim interesima Srbije, građana Srbije. Imamo mnogo toga da radimo, da slavimo pobeden, svaki novoizgrađeni put, sekciju pruge, svaki naučno-tehnološki park... To je naš posao i to ćemo da radimo. A izbore ćemo svakako imati pre ustavnog i zakonskog roka. A onda ćemo da vidimo da li će ti hrabri koji vole da tuku žene, da pobede, ili mi "kukavice" koji poštujemo žene, i volimo Srbiju više od svega - naveo je Vučić.