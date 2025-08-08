Politika

KOSOVO JE BALAST, A NE SRCE SRBIJE: Opozicioni novinar objasnio program blokadera

В.Н.

08. 08. 2025. u 08:52

PREDRAG Aleksendrić, urednik opozicionog portala iz Mladenovca i aktivista oglasio se antisrpskom porukom putem društvene mreže X.

КОСОВО ЈЕ БАЛАСТ, А НЕ СРЦЕ СРБИЈЕ: Опозициони новинар објаснио програм блокадера

Foto: Printskrin Facebook

Aleksendrić, javnosti poznat po ovakvim porukama, napisao je:

Foto: Printskrin

- Otkad znam za sebe, Kosovo je balast, a ne srce Srbije. Srce Srbije je Kragujevac i Šumadijski okrug. Prestanite više da nas zatrpavate propagandom.

Aleksandrić je od početka ideolog blokadera i osoba koja podržava njihovo destruktivno delovanje.

Ovakva poruka još jednom pokazuje koji je politički program ovih ljudi.

