"NESTALA JE STRUJA I SVI SU ISKRENO ISKAZALI ŠTA MISLE" Vučić o sramnom skandiranju u Splitu - Mene to, da budem iskren, nije iznenadilo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci. Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao sramno skandiranje u Splitu.

O događajima u Splitu, gde se na utakmici uzvikivalo "Za dom spremni" i "Ajmo, ajmo, ustaše", predsednik kaže:

- Isti oni koji su pre par meseci podržali blokadere, sa sve Bartulicom, koji možda nije bio sinoć, ali biće danas u Sinju ili već gde. Ima tu jedna stvar, verujem da je bilo mnogo naivnosti kod naših mladih ljudi. A što se tiče Evrope - "ajmo, ajmo, ustaše" i "za dom spremni", to je mnogo gore ili jednako loše kao da vičete "napred Hitler". Ali svi će da se prave ludi i blesavi. To vam je sve u okviru onoga što oni nazivaju vladavina prava. Mi ne baštinimo takve vrednosti, kod nas fašizam i nacizam nikada nisu bile prihvaćene. Ponosan sam na to što je Srbija bila i srpski narod gde god da je živeo uvek bila glavna brana okupatoru, fašizmu i nacizmu. Tako će biti i u buduće. Mene to, da budem iskren, nije iznenadilo. Dočekali su pet minuta. Znate zašto je bilo tako glasno? Zato što je nestala struja i svi su iskreno iskazali šta misle. Razumeli smo! Živeo im poglavnik Hitler i svi ostali koji su ih takve doveli na vlast 1941. Vi dobro znate da je Linc po dočeku Hitlerove soldateske, imao konkurenciju samo u jednom gradu, glavnom gradu jedne bivše republike SFRJ. Ponosan sam što smo uvek bili na suprotnoj strani od tih nacista i bićemo uvek - rekao je Vučić.

