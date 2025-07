MI ĆEMO SAČUVATI MIR I STABILNOST Vučić: Ja im šaljem poruke bratske ljubavi, ali Srbija je dovoljno jaka da će svakoga dovesti poznaniju prava

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govorio je i o situaciji u Novom Pazaru.

Foto printskrin RTS

Kaže da nije problem "Alahu ekber", već kada psujete srpsku majku i Hrista, jer smo mi uvek osuđivali svako ruganje islamu i proroku Muhamedu.

- Ja njima šaljem poruku bratske ljubavi. Najbližeg mogućeg odnosa,. Bez obzira što će svi mediji u Sarajevu i Raškoj oblasti da izvrnu moje reči, jer svi politički činioci u Pazaru, Sjenici i Tutinu pre svega, trudiće se da izvrnu svaku moju reč jer je popularno govoriti protiv Srba, četnika... - kaže Vučić.

- Kada idete u Pazar, hoću da odem u neku bošnjačku kafanu, rekli su mi iz BIA-e da ne mogu ni ovamo ni tamo, a kad sam pitao zašto, rekli su da se tu pevalo Naseru Oriću. Pitao sam "jel ima jedna". Pa nema nijedna! Rekao sam da me puste da razgovaram sa ljudima. Ponovo ću da idem, i da razgovaram sam. Začudio sam se različitim izjavama iz Pazara, ponekad je komično kako neki ljudi doživljavaju politiku. Neki kažu da ne bi bilo puteva za Novi Pazar da nisu u vladi, a bilo bi, jer sam ja to želeo i svi ljudi u Vladi. Mislim da je besmisleno da izjednačavate dolazak privatnog obezbeđenja sa kamenovanjem policije. Pritom nisam znao da će rektorka to da preduzme, da sam znao bili bismo više pripremljeni. Ovde je bilo grešaka manje u policiji, više u BIA. Teško je ljudima posle 9 meseci da zadrže i koncentraciju, pažnju. Mi ćemo sačuvati mir i stabilnsoti i mogu da se bezbedno osećaju i Srbi i Bošnjaci. Uskoro ću otići tamo sam da razgovaram - najavio je on.

- Srbija je suviše jaka. Nisu ovo devedesete i dvehiljadite, država je mnogo jača, uvek može da dovede poznaniju prava svakoga - rekao je on.