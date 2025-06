NASTAVAK KURTIJEVOG TERORA: Jutros priveden još jedan Srbin pripadnik MUP

NA administrativnom prelazu Končulj jutros je priveden M.Z.(41) iz Velikog Ropotova u kosovskom pomoravlju pripadnik MUP-a Srbije zaposlen u niškoj policiji.

foto d.z.

Prema saznanjima Novosti on se trenutno nalazi u imigracionom centru u Prištini na ispistivanju.

- Privedeni M.Z. živi sa porodicom u Velikom Ropotovu, gde je sagradio novu kuću, ima suprugu i dvoje dece i planira ovde da živi-kažu nam poznanici ovog mladog čoveka koji je priveden kao i prethodno četvorica Srba, tri radnika MUP_a i jedan penzionisani policajac koji su privedeni na prelazima Brnjak, Jarinje i KOnčulj a kojima tzv prištinske vlasti stavljaju na teret „ugrožavanje nacionalne bezbednosti“ zbog čega su Nikola Vujović(26) iz Zubinog Potoka, Mladen Milojević (28), iz Leposavića ali i Aleksandar Mirković(36) iz Patreša juče popodne i sinoć deportovani do prelaza sa centrlnom Srbijom, Merdara, Jarinja i Končulja.Vujović je deportovan do Merdara oko 16,00 sati a prema rečima advokata Srđana Mitrovića, Milojevića je do prelaza Jarinje tzv kosovska policija deportovala oko 19,00 sati kao i Aleksandra Mirkovića (36) koji je deportovan do prelaza KOnčulj. Budući da je njima zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju u periodu od pet godina, njihovi branioci najavljuju žalbe na pomenutu odluku koja je kako ističu diskriminatorska i politički motivisana.

- Moj klijent živi sa porodicom u Leposaviću, gde ima roditelje i suprugu koja je u osmom mesecu trudnoće, a njemu je ugroženo pravo da živi sa svojom porodicom-ističe za Novosti advokat Mladena Milojevića, Srđan Mitrović dok najavljuje žalbu i na odluku o „oduzimanju državljanstva“ a prema rečima advokata Vlastimira Petrovića i Aleksandar Mirković (36) iz Parteša u ovom kosovsko pomoravskom mestu živi sa porodicom, suprugom i dvoje dece.