"IMALI SMO OKUPACIJU, UZURPACIJU" Vučević: Branili su ljudima da glasaju (VIDEO)

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je da je lista te stranke na lokalnkim izborima u Zaječaru odnela veliku pobedu i da je prema konačnim rezultatima dobila 47,12 odsto glasova, dok je na izborima u Kosjeriću ostvarila tesnu, ali čistu pobedu.

- Ni devedesetih nismo imali ono što smo imali juče. Okupacije, uzurpacije. Mi nismo imali pravo da se okupljamo normalno, da idemo u kampanju od vrata do vrata, pa onda najgrublje kršenje izborne tišine. Nikada se ovakvo nešto nije videlo. Kulminacija na jučerašnji dan bilo je da onemogućavaju građane, postavljaju balvane... Upravo su oni radili ono za šta su nas optuživali. Vršili su pritisak na svakom mestu, za to postoji izbiljna dokumentacija. Nadam se da će obavešteni biti svi - kazao je Vučević.

"Velika pobeda u Zaječaru"

On je čestitao stranci na velikoj pobedi u Zaječaru, u gotovo nemogućim uslovima.

- Za nas je ovo sjajan rezultat, ogromna pobeda u uslovima koje nismo do sada imali. Velika pobeda u Zaječaru, naša lista je osvojila 14.199 glasova, 47,12 posto, dakle 27 mandata od 50. Tako da apsolutnu većinu ima naša lista i moći ćemo da formiramo lokalnu samoupravu u skladu sa izbornom voljom građana. Ovo je za nas veliki rezultat, na veliku izlaznost, koja je bila 63,64 posto - rekao je predsednik SNS-a.

"Pobeda u Kosjeriću Tesna, ali slatka"

Kazao je da je na izborima u Kosjeriću SNS ostvarila tesnu, ali čistu i slatku pobedu.

- Čista pobeda naše liste i u Kosjeriću, sa nevelikom razlikom, ali to je demokratija. Izlaznost je 84,19 posto. Naša lista dobila je 3.686 glasova, 50,01 posto. U odnosu na izbore iz decembra 2023. godine, mi smo naš rezultat u Kosjeriću popravili za 700 glasova. Tesna, ali slatka pobeda. I čista pobeda. Ne mogu da kažem u fer atmosferi. Policija je bila maksimalno tolerantna - kazao je Vučević.

Osuda napada na medije

On je osudio napad na medije.

- Za nas je izborna volja svetinja - rekao je.

"Očekujem reakciju na on što se dešavalo"

On je rekao i da očekuje da vidi kako će ODIHR i ovi ostali međunarodni eksperti reagovati na sve ono što se dešavalo u Zaječaru i Kosjeriću prethodnih dana i nedelja.

- Što se tiče Zaječara čista pobeda, velika razlika, ponosan sam na sve aktiviste, nismo nikog vređali, napadali, nismo išli na tuđe stranačke prostorije. Velika pobeda i očekujem da vidim kako će ODIHR reagovati, svih onih koji prate izborne procese. Očekujem i da se procesuiraju svi oni koji treba. Ovo je zaista neoprostivo i neodrživo. Izdržali smo junački, hvala građanima na strpljenju - naveo je.

Istakao je da u ovakvoj atmosferi neće biti održani izbori ni u Negotinu, ni u Mionici.

- Ovo je sad bilo i nikad više, ne ponovilo se. Ko god da vodi Srbiju, ko god da pobeđuje, gubi, ko god da ima ovakvu ili onakvu podršku, ovo je zaista neoprostivo i neodrživo. Ovo nisu normalni uslovi za održavanje izbora, da vi postavljate prepreke, balvane, napadate ljude, upadate u kuće, procenjujete da li neko ima slavu ili je tamo izborni štab, napadate privatne firme, sprečavate da se kreću - dodao je Vučević.

Kazao je da će izvući pouke unutar stranke i iz ovih izbora.

- Bez te analize stranka ne može da radi dalje, odnosno ne može da se sprema za nove izbore - naglasio je Vučević.

O pozivu na dijalog predsednika Vučića

Na pitanje da prokomentariše poziv na dijalog predsednika Vučića, predsednik SNS kaže:

- Vučić je predsednik svih građana i spram toga je njegova odgovornost najveća. Pokušava i trudi se da smiri društvene tenzije. Što se tiče SNS mi nemamo tu širinu i obavezu, ali svakako smo neko ko podržava njegov predlog. Na najnormalniji i najpristojniji način smo dočekali izborne rezultate. Nismo išli pred nečije prostorije i kuće da mašemo zastavama, slavimo i prkosimo. To smo radili u okviru svojih prostorija i više nego skromno su naši ljudi, pre svega, umorni aktivisti koji su radili danima i nedeljama u kampanji, posebno tog dana. Treba vreme da se slegnu utisci. Podržavamo ono što je predsednik rekao, daj bože da se sve vrati u normalan dijalog - kazao je.

O nasilju blokadera

- Nikada ovo nisam video da neko sebi daje za pravo. Vi ste u drugačijim društvenim okolnostima imali najavu ovoga što se dešavalo juče. Ovo je samo kulminacija u neslućenim razmerama. Imali ste neke bajkere, neke ratne veterane, koji su sebi dali za pravo da procenjuju ko je podoban, a ko nije da glasa. Neverovatne stvari. Oni koji su proklinjali Srbe u Krajini, negativno pričali o Srbima na KiM, juče su sa zadovoljstvom stavljali balvane na puteve. Očekujem da oni koji su kršili zakon, odgovaraju. Ono što je juče policija istrpela, to nigde u svetu nema. Imate tačno kako su blokirali biračka mesta. Dobro je da imamo pobrojano sve što se dešavalo, pa ćemo sačiniti izveštaj i obavestiti javnost. Nama ne trebaju bajkeri iz Bugarske i nasilnici koji su tobož branili državu. Ići ćemo od vrata do vrata, imaćemo kol centre, jer je to politički pluralizam i demokratija, a to nam nikada niko nece zabraniti. Imaćemo sve to jer je to snaga naše stranačke organizacije. Da nas čuju ljudi i mi njih. Cilj je da mi ne smemo da imamo nijednu stranačku aktivnost, da ne smemo da imamo skup...Mi ćemo sve da radimo na miran i demokratski način i nikada od toga nećemo odustati.

- Oni se jedni od drugih ograđuju, a svi duvaju u istu tikvu. Da oni proglase da su im ovi rezultati fantastični. Mi smo zadovoljni. Ali smo mi pobedili, a ako su oni koji su izgubili zadovoljni, nemamo problem. U Zaječaru smo išli bez SPS. Ne radujemo se što nisu prošli cenzus, kao naš koalicioni partner. Super ako je Đilas zadovoljan, čestitam mu - kazao je Vučević.

O napadu na novinare

Predsednik Srpske napredne stranke oštro je osudio napade na novinare tokom izbornog procesa i istakao da niko nema parava da ometa medijske radnike da izveštavaju i rade svoj posao.

- Užasne scene. Nisam ljubitelj svih medija u Srbiji, pa nisam išao nikome da pištim iznad uva, da ga guram i onemogućavam novinare da rade svoj posao. Kako određeni mediji izveštavaju i šta rade to je drugo pitanje, ali niko nema prava da onemogući nekome da se uključi sa ulice. Ja bih u zemlju propao da se takve stvari rade. Nego neko od vas novinara da pita da li će neko da se oglasi. Malo mi je komotnija pozicija, nisam predsednik Vlade, da kažem koju reč više - istakao je.

Dodao je i da je normalno to što je poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta stao u zaštitu novinarke, ističući da je takvo ponašanje normalno za sve one koji se bave javnim poslom.

O pčelama

Jučerašnje glasanje u Kosjeriću i Zaječaru, između ostalog, obeležila je i tvrdnja blokadera da je gazda jedne kuće za koju su, kako su naveli u saopštenju, "sumnjali da se u njoj prodaju glasovi" - pustio pčele kako ne bi moglo da se priđe, što je prokomentarisao i predsednik SNS-a.

- Nekada se začudim kada sve vidim. Ja sam se iskreno zabrinuo zbog pomora pčela u Srbiji. Mnogo je važnije da nam se stvari u smislu nasilja i pritisaka ne dešavaju. Nadam se da su nam pčele u Kosjeriću dobro - rekao je.

"Mi se nikada nećemo odreći Aleksandra Vučića"

- Zadovoljan sam izbornim rezultatom u Kosjeriću, ta pobeda bi bila ubedljivija da su bili normalni uslovi. Ne osporavam konkuranciji, ako smatraju da je ovo dobar njihov rezultat. Mi se nikada nećemo odreći Aleksandra Vučića. Mi smo sa ponosom nosili njegovo ime. Da li bi bio isti rezultat sa njim ili bez? Ne bi. On ima našu bezrezervnu podršku, ali i mi njegovu. Mi smo jedan tim, to je tako i tako će biti - naveo je Vučević.

- Mi ćemo podneti izveštaj o finansiranju naše kampanje i dokazati kako smo finansirali našu kampanju. Nemamo šta da krijemo. Da li ću podneti ostavku - ja negde nisam utiska da trebam da podnesem, jer smo pobedili. Spreman sam da se analizira izborni rezultat - kazao je.

O belim šatorima

Govoreći o šatorima koji su postavljeni ispred Narodne skupštine rekao je da će oni tamo ostati dok se država ne vrati u normalno funkcionisanje.

- Beli šatori, mi smo to prijavili i ostajemo tamo sve dok se svi ne vrate normalnom životu. Za razliku od drugih, mi smo taj skup prijavili. Decu su nam izbacili iz škola, život su blokirali, a vi nama kažete što smo blokirali jednu saobraćajnicu. Kada institucije budu radile svoj posao, evo nas u normalnom funkcionisanju - rekao je Vučević.

"Ne odlažemo izbore"

- Mislim da je dobro što je bilo posmatrača iz više nevladinih organizacija. Zadovoljan sam što je CRTA objavila rezultate i nije osporavala ono što smo i mi, odnosno predsednik republike, na konferenciji izneo. Time su pokzali da imaju respekt prema izbornoj volji građana. Ja mislim da je bilo kupovine glasova od strane blokadera. Nadam se da će se to utvrditi. Ne odlažemo mi izbore, na predsedniku države i vlade je da procene kada će biti izbora, govorim o vanrednim izborima, to nije na našoj stranci. Ako pitate stranku, mislim da su izbori realni krajem 2026. Mi imamo na jesen izbore u dve opštine, Negotin i Mionica. Onda na proleće 2026. ide desetak lokalnih samouprava širom Srbije. Tako da ćemo imati izbore konstantno. Očekujem onda da krajem 2026. imamo da li parlamentarne i predsedničke ili samo parlamentarne, to je stvar političkog dogovora. Ne odlažemo, nismo kupovali glasove, radili smo pošteno kamanju u nemogućim uslovima i zahvaljujući građanima odneli smo pobede i na to sam mnogo ponosan - zaključio je Miloš Vučević.