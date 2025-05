ŠOKANTNO OTKRIĆE: On se nudi da bude ministar policije blokadera terorista

DRAGAN J. Vučićević je u emisiji Kolegijum na Informer televiziji otkrio šta se dešavalo u sredu na Filozofskom fakultetu, i ko se ponudio da ako blokaderska lista dođe na vlast, bude ministar policije.

Vučićević je otkrio mnoge šokantne informacije, a možda i najšokantnija je ta ko se nudi da bude ministar policije.

- Jovo Bakić, čije kodno je Aelita, kaže da bi bilo najbolje da on bude ministar unutrašnjih poslova. Predlaže konkretnu akciju u celoj Srbiji ako bude ministar policije. On kaže da je citiram, "plenum Filozofskog fakulteta rđavo je radio jer se nije bavio dinstanjem nego celibatom". Kada se on dohvati vlasti, on će da sprovodi lustraciju, da hapsi po viđenju, ministre, poslanike, novinare... - otkrio je Vučićević.

Inače, ceo sastanak na Filozofskom fakultetu je trajao gotovo pet sati, od 14 do 18.53.

(Informer)