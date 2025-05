BOŽO PRELEVIĆ OTKRIO IME ČOVEKA IZ LONDONA KOJI STOJI IZA BLOKADERA TERORISTA! Pokušao da slaže, pa se spetljao (VIDEO)

NAKON što je opozicioni profesor Zoran Čvorović gostujući u jednoj emisiji otkrio da je glavni kontakt sa čovekom iz Londona Božo Prelević, ovaj zastupnik blokadera počeo je da daje kontradiktorne izjave.

Foto: Printscreen

Prvo je tvrdio da pojma nema o čemu se radi i da niko "spolja" ne utiče na blokadere...ž

- Ja nemam nikave veze sa bilo kakvom studentskom listom, ja pomažem studentima kolko god mogu i ja vam garantujem da nema niko uticaj na te studente. Ne postoji uticaj koji će reći spolja "treba na listi da bude taj i taj" - rekao je Prelević gostujuči na televiziji N1.

Potom je priznao da, ipak, uticaj iz inostranstva postoji, pa je otkrio i ime čoveka iz Londona, kao i plan koji se kroji!

- Pa i to pitate za taj London, jel? Pa to je naša dijaspora, pa to su ljudi iz dijaspore koji se okupljaju da vide da li mogu da pomognu studentima i da li mogu da naprave nekakve grupe stručnih ljudi koji će sutra pomoći da se ova mučena zemlja digne iz pepela. Ako ja dobro čitam to je Veljko Žižić, novinar. Ja jedino njega znam i to je skupština u rasejanju koja nije nikakva tajna organizacija i ljudi iz te skupštine u rasejanju su u više navrata se javljali medijima pokušavajući da pomognu svojim iskustvom.

Pogledajte priloženi snimak: