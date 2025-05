OPOZICIONAR OTKRIO: Iza blokadera stoji čovek iz Londona, pripremano je mesecima unapred, a glavni kontak je Božo Prelević! (VIDEO)

PREDRAG Marsenić, poslanik Nove DSS na čijem čelu je Miloš Jovanović, otkrio je da je pokušaj obojene revolucije u Srbiji mesecima unapred planiran i da iza svega stoji čovek iz Londona.

Foto: Printscreen

Marsenić je gostujući na KTV Zrenjanin komentarisao je izjavu profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zorana Čvorovića o organizaciji studentskih protesta u Srbiji.

- Izjavio je da je on lično dobio poziv da je on lično dobio poziv da se nađe na toj listi, ali je on taj poziv odbio, zbog toga što je otprilike shvatio o čemu se radi. Dobio je poziv od jednog čoveka iz dijaspore koji živi u Londonu - rekao Marsenić.

