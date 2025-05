"SUPROTSTAVIĆEMO SE SVAKOM POKUŠAJU DESTABILIZACIJE" Brnabić za "Novosti" sa svenarodnog sabora u Nišu (VIDEO)

PREDSEDNICA skupštine Ana Brnabić podržala je svenarodni sabor u Nišu.

Foto: Novosti

- Od današnjeg dana očekujem veliki broj ljudi, u stvari, već je došao, ne radi se ni o broju ljudi, već o atmosferi. Ljubavi i zajedništva, ljubavi prema Srbiji. Radi se o tome da su ljudi odlučili da kažu stop teroru, nasilju i mržnji.

Brnabić ističe da narod želi Srbiju koja nastavlja da radi, uči i pobeđuje.

- Ljudi su zaista presrećni, oseća se zadovoljstvo i to je neki zalog za budućnost Niša i čitave Srbije.

Na pitanje za "Novosti" šta nas još čeka i šta će Niš još lepog da nam donese Brnabić je pozvala da se pažljivo prati večerašnje obraćanje predsednika Vučića.

- Aleksandar Vučić nikada ni ne spava. Mi smo danas imali jedan radni ručak na kojem je on okupio članove odbora Novog pokreta i neke od najuglednijih nišlija da oni kažu šta su dalji prioritetni projekti za razvoj Niša.

Brnabić je potom istakla kako je Vučić izjavio da je država uradila bez sumnje mnogo toga u poslednjih deset godina za Niš.

- Predsednik je tada rekao da je to sada prošlost i da moramo da se okrenemo budućnosti i moramo da napravimo jedan strateški plan do 2030. godine. kako bismo hrabro nastavili razvoj Niša. Predsednik Vučić na još jedan način hoće da oda poštovanje Nišu i Nišlijama, a to je da je on lično insistirao da se danas osim njega kao predsednika da se na skupu obraćaju samo nišlije.

- Poruka za kraj je da ne damo Srbiju. Suprotstavićemo se hrabro i dostojanstveno svakom pokušaju destabilizacije Srbije - poručila je Brnabić.