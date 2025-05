"KOD ERDOGANA SAM JEO NAJBOLJE ĆEVAPE" Vučić iz kuhinje: Kada sam video Acu Lukasa kako jede supu, umalo me srce nije strefilo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uključio se iz kuhinje hotela "Nais" gde je u kecelji pripremao hranu.

Foto: Printscreen

- Oni prave rade neverovatne ćevape. Onda sam došao da vidim kako to izgleda. Sve ovo što je uredu to je on radio, a ovo što je razbacano to sam ja. Stigli su ćaciji, oni su na terasi, moraju da se nahrane lepo. To ja ćacije služim, stigla je i Ana Brnabić, stigli su i naučnici - rekao je Vučić.

Kaže da je Kod Erdogana jeo najbolje ćevape.

- Stvarno ih je napravio super. Nemamo volove i prasiće kao oni, al imamo ćevape. Sve smo platili, tako da ljudi polako stižu i dolaze da se provedu. Kada sam video Acu Lukasa kako jede supu, umalo me srce nije strefilo - našalio se Vučić.