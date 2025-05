LJILJANA SMAJLOVIĆ O SAOPŠTENJU SSP-a O "PRINCIPU JEDNE KINE": "Pa to čak i Amerika poštuje, to bi morao svako da zna šta je

LjILjANA Smajlović o glupavom saopštenju SSP-a gde napadaju Vučića zbog izjave o podršci "principa jedne Kine".

- "Pa princip jedne Kine podržava čak i Amerika, to se odnosi na teritorijalni suverenitet i integritet Kine, to bi morao svako da zna. Ali to je valjda ona politika "moramo svaki dan da nađemo nešto Vučiću". To me podseća na Ameriku u vreme Niksona kada su oni koji su branili Niksona govorili "on da počne da hoda po reci Potomak u Vašingtonu, opozicija bi rekla 'eno ga, ne ume ni da pliva'." Kada delegiraš nižeg službenika da traži neku grešku, onda dobijete ovakvo saopštenje..."

