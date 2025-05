ONI SU NAM BOMBARDOVALI ZEMLJU Vučić: Da nam kliču i da nam kažu da su u pravu što ste nam ubili hiljade ljudi i oteli Kosovo?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o zabrani preleta aviona preko Litvaije i Letonije.

Foto I. Marinković

- Već ljudi u Vladi razmišljaju o recipročnim merama protiv Litvanije i Letonije, ja sam protiv recipročnih mera. Ja razumem zašto to oni rade, ali oni nikada neće pokušati da razumeju zašto najveći deo našeg naroda ne razume ono što oni rade. Oni su nama, zajedno sa Klintonovim režimom bombardovali zemlju, oni to svi odlično znaju i baš ih briga da to priznaju. Oni umesto da se ponašaju popustljivo prema nama, što bi bilo logično, iz njihovog ugla oteli smo im teritoriju, a šta mi još da tražimo od tog nepokornog naroda. Da nam kliču i da nam kažu da su u pravu što su nam ubili hiljade ljudi i oteli Kosovo?