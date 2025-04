VUČIĆ O PRITISCIMA EU: Ne mogu na Rusiji, ne mogu na Kini, idealna prilika je da se sila pokaže na Republici Srbiji i Srpskoj

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer govorio je pokušaju SIPA da uhapsi Milorada Dodika.

Foto: Printskrin Informer TV

Pozvao me je Mile sinoć, potpuno sam sluđen bezbroj obaveza imam i sastanaka. Nisam ništa video šta se dogodilo, zvao me Mile i počeo je da mi objanjava, ja mu kažem ne znam o čemu je reč. On mi je onda ispričao šta se dogodilo i onda celu noć pratio sve vesti. Do današnjeg Šmitovog ukidanja finansiranja Dodikove partije, što je skandalozno. Morate da računate na to da mnogi u Evropi moraju da pokažu snagu nad nekim. Ne mogu na Rusiji, ne mogu na Kini, idealna prilika je da se pokaže na Republici Srbiji i Srpskoj.