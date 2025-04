"NEĆE VIŠE DA TRPI VAŠ ZULUM!" Vučić na svenarodnom skupu - Časna, poštena, domaćinska Srbija hoće da se bori i ne plaši se više nikoga!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na svojim zvaničnim Instagram nalozima delio je danas utiske sa svenarodnog sabora u Beogradu.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

"Časna, poštena, domaćinska Srbija hoće da se bori, mirno i demokratski, i ne plaši se više nikoga", napisano je u opisu jednog od snimaka sa svenarodnog sabora na Instagram nalogu "AVučić".

- Potrebna nam je nova energija i nova snaga. Potreban nam je i novi plan. Ne više plan samo do 2027. već plan do 2035. I zato je tu Pokret. Zato smo krenuli sa veoma umnim, pametnim, obrazovanim ljudima, akademicima, profesorima univerziteta i svim ostalim da gradimo Pokret, ali je to Pokret naroda. Dobrodošao je svaki radnik, svaki seljak, svaki domaćin i domaćica, dobrodošao je svaki čestiti čovek koji zarađuje koji zarađuje za svoj hleb i koji se bori za svoju decu i za svoju zemlju. Čujete li tišinu ljudi? Čujete li kako časna i poštena Srbija ćuti zabrinuta i zagledana u budućnost, i traži rešenje. Ali se podigla ta časna i poštena Srbija, neće više da trpi. Neće više da trpi vaš zulum! I hoće da se bori mirno i demokratski! I ne plaši vas se više niko. Ne damo Srbiju! Živela Srbija! - poručuje predsednik Vučić u svom govoru koji je sinoć održao pred više od 140.000 ljudi na svenarodnom saboru u Beogradu.