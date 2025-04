PREDSEDNIK VUČIĆ ČITO PISMA GRAĐANA: Evo šta mu je narod pisao na svenarodnom saboru (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pročitao je pisma građana koja su mu pristigla na svenarodnom skupu.

Foto: Printscreen

Predsednik se na početku zahvalio svima koji su juče došli na svenarodni skup u Beogradu. Ističe da skup nije bio samo veličanstven po broju ljudi već po energiji.

- Bilo je puno mladih, i starih kao ja. Posebno sam srećan što sam video mnogo žena i mnogo dece jer znaju da su tu mnogo bezbedni. Policija je imala posla toliko da saobraćaj obezbedi. Zahvalan sam i našim redarima koji su svojim telima štitili od provokatora.

Predsednik je potom prelistavao pristupnice za Pokret istakavši da ih je bilo iz Šabca, Sombora, Beograda, Šida, Lebane...

Vučić je potom pročitao jedno pismo koje kaže:

- Zovem se Ilija Jevtić, imam 13 godina i došao sam da vas podržim u borbi za Srbiju, ja se bavim istorijom i politikom. Izgleda nećemo imati boljeg predsednika - pročitao je pismo predsednik.

Predsednik je potom istakao da nijedna žalba koja je pristigla neće biti bačena i da će svaka dobiti odgovor uprkos tome što neće baš svakoj primedbi moći da se odgovori.

- Ponosan sam što posle 13 godina vlasti ljudi znaju da cene rezultate i marljivost u najezivijoj kampanji koju je neki predsednik morao da prođe u istoriji.

Predsednik je potom odgovorio na pitanje novinara koji ga je zamolio da prokomentariše izjavu Dragana Đilasa da je jučerašnji skup bio debakl jer je na njemu bilo najmanje Beograđana.

- Na to nemam komentar. Ana Brnabić je dala komentar, možda je i preterala u nekoj reči. Juče je bilo ponajviše Beograđana, deo naših ljudi je došao u 10 i 11, ako 15h su se vratili. Imali smo do 19 i 35 časova povećanja broja ljudi, a to su Beograđani jer oni dolaze kasnije. Ako je to bio fijasko, a mi smo spremni, ja sam toliko ponosan. A to je značajno bi veći skup od onoga za koji su rekli da je bio najveći. I to smo spremni da dokažemo. Naši ljudi nisu šetali već stajali, tada pokrivate pet puta manji prostor, a pokrli su veći prostor. Samo da razmislite o zvaničnim procenama. Što se zahteva tiče mi od njih nećemo odustati jer su oni obaveza. Samo što je neko suspendovao Ustav, a to nisu bili ljudi na vlasti već oni koji su hteli da otmu državu. Bukvalno su oteli državu. Neće više biti nekažnjivog blokiranja GSPa, železničkih stanica i svega drugog. Mi nećemo odustati jer nije ovo najveći skup koji smo mogli da organizujemo jer mi imamo mnogo rezervi.

Ističe da je poruka sa skupa bila najlepša. Kaže da je ponosan na način na koji je poruka preneta i da je atmosfera bila prelepa. Ističe da su ljudi došli da se lepo provedu u svom gradu. Kaže da je toliko ljudi koliko je biolo juče oni ne mogu glasova da dobiju.

Predsednik je potom odgovorio na pitanje za "Novosti" o tome što su juče blokaderi "pumpali" autonomiju Sandžaka.

- Postoji nešto čudno u glavama ljuti, a to je zato što postoje te grupe za pritisak. To je da vi ne vidite realnost, da vi mislite da vama niko ne može da zabrani ništa čak i ono što je protiv zakonito, a i taj Bošnjak iz Novog Pazara je rekao "pa šta, mi smo samo radili ono što radimo svaki dan". To je za njih postalo normalno. Ej, mi imamo pravo da te sprečimo da ti negde ideš, može nam se. Umijte se hladnom vodom. Nemaš pravo nikoga da sprečavaš da ide gde hoće.

Predsednik je potom istakao da skup u Novom Pazaru za njega nije bio impresivan. Ističe da je u maksimu bilo 4.320 lica.

- Oni su očekivali da će to biti najveći skup sa svim koje su tri četvrtine došli iz drugih mesta Srbije. Video sam Mišu Bačulova u Novom Pazaru.

Vučić je potom istakao da oni koji žele da ruše Srbiju nastaviće na tri stvari da insistiraju. Prva je, kako kaže, negiranje rezultata, da se nikada ne govori o uspesima, a uspesi su gde god se okrenete, ali to ne sme da se vidi.

- Emocije su te koje su uvek jače od racionalnog dela. Negiranje rezultata na emocijama se radi na dehumanizaciju moju, moje porodice i pod tri, kriminalizaciju. Kada to uradite onda ovaj prvi deo ne možete ni da vidite ni da sagledate.

Predsednik se potom osvrnuo na pitanje novinarke vezano za Bonjšačke zastave istakavši da mu nikakve zastave ne smetaju. Ističe da njemu više smetaju poruke koje se tiču statusa i autonomija, Nasera Orića itd. Kaže i da mu je žao što to blokaderima nije smetalo.

- Što se tiče odnosa Srba i Bošnjaka, na tome moramo da radimo. Ti odnosi moraju da budu najbolji, to su naša braća i sestre i nikakve razlike između nas ne sme da bude. I drago mi je da sam ja pristvovao mnogo većim skupovoima u Novom Pazaru nego oni.

Predsednik je potom upitan da prokomentariše procenu Arhiva javnih skupova da je juče na skupu bilo 55.000 ljudi.

- Jel se šalite? To su one barabe što rade za Crtu ili one nevladine organizacije. Oni što imaju lažnu kancelariju u Padinskoj skeli. E sad, pošto pitate, postoje stvari koje su video dokumentovane. Ne može da uđe ni jedan autobus, kombi ili bilo šta. Svaki ima snimak, registraciju, sve. Ušlo je, pošto postoji razlika u tri službe koje su radile, razlika je samo u hiljadu ljudi. Van Beograda je u Beograd ušlo 126.135 do 128.080 lica. Razmaci su toliko mali. Jedno je policija, jedno BIA, jedno je politička stranka koja vodi svoju evidenciju. Naravno, svakako je najviše bilo iz Beograda.

Vučić je potom istakao da je bilo dosta napada i provokacija na skupu i da su narodu prilazili gotovo sa leđa da bi ih tukli.

- Sledeće nedelje će biti izabrana vlada, predstoji nam Vaskrs, prvomajski praznici. Toliko se lepo živi da ne možete da dobijete mesto na letu ni za Bali, ni za Katar, ni za Dubai. Sve egzotične destinacije, nema mesta nigde. Gde sad da im blokiraju aerodrom. Kako sebi da blokiraju aerodrom? - istakao je predsednik.