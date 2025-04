MINISTAR MALI POSETIO ŠTAND POŠTANSKE ŠTEDIONICE NA SVENARODNOM SABORU: Otkrio za "Novosti" koji štand mu je omiljeni (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali stigao je na svenarodni sabor koji se održava u Beogradu.

Novosti

- Ne damo im Srbiju! Nećemo terorizam, nećemo blokade, nećemo nasilje. Hoćemo Srbiju gde sami donosimo odluke o sebi, gde znamo šta želimo. Videli ste zastavu od 200 metara, srpsku našu trobojku, za razliku od onih koji pljuju našu zastavu, koji gaze po njoj, mi se time ponosimo. Ja sam bio u prvom redu, i verujte mi, to je nešto što ću pamtiti celog života.

Na pitanje "Novosti" da li ima svoj omiljeni štand, rekao je da je posetio onaj posvećen brizi o porodici i podelio koje će štandove posetiti



- Ja sam malo pre bio na štandu koji je posvećen brizi o porodici, evo sada banka poštanske štedionice, idemo do štanda koji deli besplatne vaučere za odmore u Srbiji. Dakle od naredne nedelje, krećemo sa 30 000 novih vaučera za građane za odmor u Srbiji, i onda preko puta idem da vidim štand "Skok u budućnost 2027 - EKSPO", jer smo domaćini najvećeg svetskog događaja ikada i onda idem do štanda Pokreta za narod i državu. Pozivam sve građane na tom štandu, od 18 časova smo članovi tog inicijatorskog odbora.

Govorio je i o Pokretu za narod i državu.

- To je pokret, dame i gospodo, dragi prijatelji, iznadstranački, svenarodni, za sve one kojima je Srbija u srcu, koji vole našu zemlju, koji vole svoju zemlju, koji žele da se zemlja razvija, da bude samostalna, stabilna, da bude uspešna. Atmosferu koju vidite ovde, to je ta pobednička atmosfera. Mi kad smo složni, ništa nas ne može pobediti, i to je ono što ceo svet može da vidi.