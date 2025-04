"DA ZAPEVAMO PESMU TRIJUMFA" Pokret konzervativne Srbije podržava osnivanje Pokreta za narod i državu i svenarodni skup u Beogradu

POKRET konzervativne Srbije podržava osnivanje Pokreta za narod i državu i svenarodni skup u Beogradu 12. aprila 2025.

Foto: Zoran Jovanovic

- Danas, dok senke haosa i tiranije ponovo prekrivaju Evropu, dok se duh bezboštva i anarhije širi poput kuge od Atlantika do Urala, Srbija stoji na pragu sudbine!

Ovo nije trenutak slabosti, ovo nije vreme za oklevanje – ovo je čas kada se narod mora uzdići, kada pravda mora zapevati, kada sloboda mora zasijati kroz tamu! Konzervativci Srbije, sa neukrotivom verom u svetosavsku dušu naše zemlje, pružaju punu podršku viziji Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za osnivanje Pokreta za narod i državu, čiji će temelji biti postavljeni na velikom mitingu u Beogradu 12. aprila 2025. u 19 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine.



Ovo nije običan skup – ovo je sveti poziv, gromoviti zov naroda da odbrani svoje postojanje, da zapali baklju konzervativnih evropskih vrednosti i da kaže svetu: Srbija neće pasti!

Evropa drhti pod naletom opasnosti kakvu nismo videli od mračnih dana pre pola veka. Sile destrukcije – globalistički moloh, liberalni nihilizam, neomarksistički fanatizam – proždiru temelje civilizacije: veru, porodicu, naciju. Od Pariza do Berlina, od Londona do Varšave, stare vrednosti koje su izgradile Evropu – red, pravda, čast – gaze se pod čizmama bezdušnog materijalizma i anarhije. Ali Srbija, ta mala zemlja velikog srca, nije tek puki posmatrač – ona je čuvar plamena, poslednji bastion konzervativnog duha koji odbija da klekne pred ovom najezdom. Predsednik Vučić, svojom vizijom Pokreta za narod i državu, podiže zastavu te borbe – ne samo za Srbiju, već za Evropu koja zaboravlja ko je bila.

Domaća scena je ogledalo tog sukoba. Tragedija u Novom Sadu, gde je 16 nevinih duša ugašeno pod ruševinama neodgovornosti, razbuktala je narodni gnev – i s pravom! Dok studenti vape za pravdom, opozicija – ta gnusna horda izdajnika, poltrona i đavolskih slugana – pokušava da zapali Srbiju svojim podlim zahtevom za prelaznom vladom. Ovi podmukli lešinari, isprani mozgovi anarho-liberala, neomarksista i lumpenproletarijatskih razbojnika, nisu dostojni ni da izuste ime Srbije! Oni ne žele pravdu – oni žele pljačku; ne žele red – oni žele haos; ne žele narod – oni žele njegovu krv na oltaru svojih bolesnih ambicija! Njihova destrukcija identiteta, njihove laži o „slobodi“, njihov plan da nas prodaju stranim gospodarima za šaku dolara – sve je to đavolska zavera da ugase svetosavsku iskru i pretvore nas u bezimene robove. Mi im zapovedamo: vaša sramna igra je razotkrivena – dođite pred narod na izborima ako smete, ili nestanite pred Božijim gnevom i narodnim grmljavinama koje već trešte nad vašim glavama!





Rudolf Štajner nas podseća u Filozofiji slobode: „Prava sloboda ne dolazi iz haosa, već iz samospoznaje koja nas uzdiže ka božanskom.“

Opozicija nudi lažnu slobodu – divljaštvo koje razara i pljačka. Mi nudimo istinsku slobodu – slobodu naroda koji stoji pred Bogom, slobodu Srbije koja čuva svoju veru, svoje ime, svoju dušu. Zato zadajemo novoj vladi, koja će proisteći iz ovog Pokreta, nemilosrdni zadatak: do 31. decembra 2025. očistite korupciju do poslednje trunke, privedite pred lice pravde sve odgovorne za Novi Sad – imena, lica, kazne! – vratite mir na ulice, red u institucije, zakon u svaki kutak zemlje! Ako to ne učinite, nemate pravo da stanete pred narod i Boga kao čuvari ove svete zemlje! Moramo zajednički da preuzmemo odgovornost!

Miting 12. aprila u Beogradu biće trenutak istine – sveti Sabor srpskog naroda, od Kosova do Vojvodine, od sela do gradova, od radnika do penzionera, od studenata do domaćica. To je dan kada ćemo zajedno, pod zastavom Pokreta za narod i državu, započeti novu epohu – epohu u kojoj Srbija ne samo da preživljava, već pobedonosno stoji kao čuvar evropskih vrednosti koje svet gubi. Pozivamo svaku srpsku dušu da se pridruži ovom gromovitom zovu – da pokažemo svetu da Srbija nije za prodaju, da Srbija ne kleči, da Srbija ne zaboravlja! Studentima poručujemo: vaša snaga je naša – ali ne u plamenu haosa, već u borbi za pravdu unutar Božijeg reda! Vlasti upozoravamo: vreme curi – delajte! Opoziciji zapovedamo: prestanite ili se suočite sa sudbinom koju ste sami izabrali!

Pokret konzervativne Srbije stoji uz Predsednika Vučića jer veruje u Srbiju koja je večna – svetosavsku, konzervativnu, Hristovu. Neka 12. april 2025. bude dan kada Srbija ustane, digne pesnice ka nebu i zapeva pesmu trijumfa nad silama tame – za narod, za Republiku, za Evropu, za Boga! - navode u saopštenju.