"SABOR U BEOGRADU VAŽAN" Profesor Radenović: Podržavam Vučića i uvek ću ga podržavati

SABOR koji će biti održan u Beogradu i sve što će na njemu da bude je važno, Pokret za narod i državu je važan, kaže profesor Stojan Radenović za "Novosti", ističući da podržava sve što je Aleksandar Vučić uradio.

Foto: D. Milovanović

- Takva se kampanja vodi iz kolektivnog Zapada, da se on oslabi, a time bi se oslabila cela Srbija i njen napredak u zadnjih 12 godina, da se to omalovaži. Čak se i zaboravlja to što je urađeno na čelu sa Aleksandrom Vučićem - kazao je Radenović, ističući da će skup u Beogradu imati značaja.

Profesor se posebno osvrnuo na aktuelnu situaciju u zemlji, ističući da je reč o napadu na našu zemlju i uspeh predsednika Vučića.

- Ja sam dugogodišnji profesor, obilazio sam fakultete, među blokaderima je minimalan broj studenata. Koji ozbiljan student, koji studira ETF, medicinu, matematiku, će da gubi toliko vremena? Ti blokaderi nisu studenti. Kada bi se izvršilo istraživanje kada su oni položili poslednji ispit i da li su ga uopšte položili - mislim da većina nije. To su ubačeni elementi, sa strane. To je toliki unutrašnji napad, da mi toga nismo ni svesni. Ovde se ne radi ni o stranci, ni o pojedincu, nego se radi o državi - kaže Radenović.

Profesor navodi da je predsednik Aleksandar Vučić uspeo da mobiliše ljude da se mnogo radi.

- Pogledajte koliko imah zaposlenih u stranim kompanija. Ja znam ljude čija deca rade u kompanija, a sada su protiv države. Tužan sam zbog toga - rekao je.

Kako kaže, podržao je predsednika Vučića i uvek će da ga podržava.

- Možda nije ni on svestan koliko je to jak napad iznutra. Znate šta je opasno? To kojom se brzinom indukuje mržnja. Ovo je najveći napad od kada postoji Srbija i srpsko biće na Balkanu. Napali su nas preko škole. Mnoga deca nisu išla u školu, a da ne pričamo kada će fakulteti krenuti. Najveća tragedija je da sve gimnazije u Beogradu, koje čine gro našeg obrazovanja, ne rade. U Petoj gimnaziji su otišli na ekskurziju. Radi se o jednoj eroziji morala - istakao je profesor.

Mržnja koja se propagira u pojedinim medijima, prema njegovim rečima, najopasnija je.

- Ne radi se o tome da li ste za jednu stranku ili drugu, nego se radi o tome da li postojimo. Aleksandar lepo kaže - Srbija je padala, pa se dizala. Znate koji je tu najopasniji pad? Što je stvorena mržnja koja dominira na lažima. Imate nekoliko medija koji su Gebelsovski, N1, Danas... Znate šta je najopasnije u Danasu? Kada oni puštaju komentare čitalaca, a ti komentari su sa mnogo većom mržnjom nego mržnja nacista prema Srbima. Tih nekoliko medija, N1, Nova, Danas, ne bi smeli da postoje ni 24 sata. Oni nemaju drugo u sebi, sem mržnju. Emituju mržnju i truju ljude - kaže Radenović.

Kako ističe, umesto da na televizija forsiraju kulturu i nauku, oni pričaju o blokaderima.

- Ovaj napad, izveden spolja i iznutra, je toliko dugo pripreman. Mladi ljudi su izgubili svest o državi, nije bitno ko je na vlasti. Stranke se smenjuju, a država mora da postoji, da svi imamo svest o njoj. Napad je toliko opasan, da većina ljudi nije svesna - zaključuje profesor Radenović.

Podsetimo, od 11. do 13. aprila u Beogradu će biti održan svenarodni skup "Ne damo Srbiju".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučiću petak, 11. aprila će sa narodom nositi najveću zastavu koja će biti razvijena na ulicama Beograda.

Centralni dan biće u subotu, 12. aprila, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Vučić.

BONUS VIDEO: PRIPREME U PUNOM JEKU: Beograd se sprema za najveći narodni skup!