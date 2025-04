PRIPREME U PUNOM JEKU: Beograd se sprema za svenarodni skup - Centralni dan u subotu (FOTO/VIDEO)

Danas je na ulicama Beograda počelo postavljanje štandova za svenarodni skup.

Kako su naši foto-reporteri zabeležili na terenu, započeto je postavljanje glavne bine ispred Narodne skupštine.

Takođe, postavljena je bina i na Trgu Nikole Pašića, a od jutros su na određenim pozicijama na platou ispred Skupštine postavljeni i zatvoreni štandovi.

Za svenarodni skup biće postavljene ukupnotri bine - centralna, ispred Narodne skupštine, i dodatne dve bine - jedna na Trgu Nikole Pašića, a druga kod Crkve Svetog Marka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučiću petak, 11. aprilaće sa narodom nositi najveću zastavu koja će biti razvijena na ulicama Beograda.

Centralni dan biće u subotu, 12. aprila, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Srbije Alekasandar Vučić.

Tokom ova tri dana, građani će imati priliku da učestvuju u brojnim aktivnostima, a sve će kulminirati predstavljanjem nove političke platforme i izborom imena Pokreta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneće pet zahteva u subotu -to će biti zahtevi sabora.

Kako su prethodnih dana u svojim gostovanjima najavljivali ministri u tehničkoj vladi, poseban akcenat biće na direktnom kontaktu građana sa državnim vrhom biće organizovani punktovi gde će svi moći da postave pitanja, i ostave pisma predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali i da ukažu na određene probleme, te da ocene rad ministara, ali i celokupnog javnog sektora.

Foto: Nenad Živanović

Podsetimo,Srbi sa Kosova i Metohije već pet dana pešače ka Beogradukako bi učestvovali na velikom narodnom skupu i dali podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Oni su juče stigliu Gornji Milanovac, gde ih je dočekao veliki broj meštana, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Svoje pešačenje za juče završili su kasno uveče, nadomak Ljiga.

Profesor Petrov: Nadam se jednom svetlu koje će nas izvesti iz ovog sivila u kojem smo živeli 5 meseci

Sudija Ustavnog suda i profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, dr Vladan Petrov, kazao je za "Novosti" šta očekuje od predstojećeg sabora i zašto je on važan.

- Ne vidim to kao političko, stranačko, već narodno okupljanje, sveopšte okupljanje svih Srba i drugih građana naše države, kaže profesor Petrov i nastavlja - Taj sabor shvatio sam kao jedan poziv da se građani Srbije, nezavisno od stranačke orjentacije, uključujući i onaj deo koji je neopredeljen, u ta tri dana nađu na ulicama Beograda i pokušaju da pokažu jednu Srbiju koja želi da živi. Srbiju koja je otvorena za različitosti. Taj pokret, to ja vidim tako, kao pokušaj da se saberu naše tradicionalne vrednosti u ovom dobu koje je puno do sada neviđenih izazova. Te tradicionalne vrednosti su država, poredak, u najširem smislu, sabornost sa svim različitostima, kroz otvoren dijalog, i svakako, reč koja se danas nekako kod mnogih pohabala, ali kod pravih ljudi nije izgubila vrednost - patriotizam, rodoljublje, spremnost da se ljudi bore mirnim putem, putem institucija za jaču Srbiju.