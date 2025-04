ŠEŠELJ O NOVOM VOJNOM SAVEZU: Mađarska mora da povrati izlaz na more, a Srbija da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj objasnio je u koliko teškom položaju se Srbi nalaze u regionu, ali upozorio je i na rastući separatizam u Vojvodini.

Foto: N. Skenderija

- Imamo napad na Srbe u Republici Srpskoj, hteli bi politički da obezglave Republiku Srpsku, da uhapse predsednika Narodne skupštine i predsednika vlade i da ih utope u Bosnu i Hercegovinu. U Crnoj Gori još nije obustavljen progon Srba, iako se odnos snaga promenio. Još uvek se taj antisrpski režim sprovodi od strane predsednika. Republika Srpska Krajina je ispražnjena od srpskog naroda. Mi moramo neprekidno stavljati do znanja Hrvatima i celom svetu da mi nikada nećemo stati sa oslobođenjem Krajine i svih drugih delova, koje su pod hrvatskom vlašću. Počela je i akcija otcepljenja Vojvodine, gde je nastupio vojvođanski separatizam, koji je tinjao decenijama. Ranije je bio prekriven plaštom vojvođanskog autonomaštva, ali je sad došao do svog pravog izražaja. Oni su se spremali da u Beogradu 15. marta izazovu krvoproliće. Glavne kolovođe su učestvovale u nekom sastanku, koji su snimili, i taj video zapis je došao do naših medija. Policija je uhapsila šestoro učesnika sastanka. Neki su se razbežali u Hrvatsku – rekao je Šešelj.

Bosanske muslimane su razmazile zapadne sile i oni su postali sve ekstremniji u svojim političkim zahtevima, a odjednom ta podrška počinje da se lagano gasi, objasnio je predsednik SRS.

- Postaće sve nervozniji zbog toga. Nisam siguran da će ići u naoružani obračun sa Republikom Srpskom, jer tada Srbija neće smeti da sedi skrštenih ruku. Srbija je dovoljno jaka, moćna i naoružana da može efikasno da štiti Republiku Srpsku, svaki atak na Republiku Srpsku ne može proći bez intervencije Srbije. Savez sa Mađarskom nam odgovara jer imamo podudarne interese, ključni interes je taj što Mađarska mora da povrati izlaz na more, a Srbija da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu - zaključio je Šešelj.

(Kurir TV)