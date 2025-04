RUŽIĆ ZDUŠNO NAPADA VUČIĆA, A BRANI BLOKADERE, DOK NJEGOVA STRANKA PREGOVARA ZA VLAST: Treba da mi se da medalja jer branim Dačića (VIDEO)

BRANKO Ružić ponovo je zdušno branio blokadere, a napadao predsednika Vučića, i sve to u momentu kada njegova stranka SPS pregovara i traži da ostane u vlasti.

- Suštinski mislim da nije dobro da osuđujemo studente. Studenti su nečija deca, i mi smo nečija deca. Studenti su mladi, ispada kao da su oni infantilni, pa ne znaju šta radeč. Oni su tako, malo ratoborniji, buntovnički nastrojeni, ali očigledno da postoje neki razlog da mlad čovek na primer 100 kilometara šeta, siguran sam da nije na satnicu dobio novac da bi šetao, a nije ih malo... Druga teza, da studenti žele da dovedu Đilasa. Studenti su u startu rekli da sa indignacijom gledaju na svakog političara. Siguran sam da to neće proizvesti da dođe Đilas... Ne verujem da bi bila podmetačina pet meseci da nose samo srpske trobojke... Od strane vlasti smo imali jednu mnogo sraman pokušaj da se devalira taj njihov protest. Njega to verovatno malo, kad mu kažete da nije nadležan, malo ga nervira, i sad tu je to nadgornjavanje, igra, a Srbije nije igra. Svi moraju da shvate da ovo nije igranka...

- Ja ako branim predsednika Dačića od nipodaštavanja, neretko i od samog predsednika Republike, ja mislim da za to ne treba da dobijem kritiku... - rekao je Ružić prilikom jednog od svojih gostovanja.

