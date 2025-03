SMAJLOVIĆ: Gradonačelnik Niša se držao neverovatno dostojanstveno dok je bio pod napadima studenata i opozicije!

LjILjANA Smajlović rekla je da se gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je pretrpeo strašno nasilje od strane studenata ekstremista i opozicije držao sjajno.

Foto: Printskrin

- Ja sam ovde, ne zato što su Vas polivali vodom, nego zato što ste se Vi držali sjajno! Da Vas je "central casting" holivudski izabrao da budete gradonačelnik malog grada u Srbiji kog napadaju, to biste bili Vi! Žao mi je što moram ovoliko da Vas hvalim ali to je činjenica! Držali ste se neverovatno dostojanstveno na ljudskom planu! Držali ste se onako kako čovek želi da se gradonačelnik drži! Ja o Nišu ne znam ništa ali kad sam gledala g. Pavlovića one noći, meni to uliva neko poverenje! To je bila najbolja slika te stranke u Nišu koja se mogla dati! - navela je Smajlović.

