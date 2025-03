"IMAJU 20 AUTORA KOJI MORAJU DA PIŠU PROTIV MENE" Vučić o stalnim napadima iz Hrvatske - Ovoliko pažnje pokazuje ko je bolestan i opterećen

"IMALI su čoveka koji im se izvinjavao i za Jasenovac, koji im je poklanjao pesme Hari Mata Hari, ustajao i ležao uz Severinu. O Borisu Tadiću govorim", rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u specijalnoj emisiji na televiziji Pink, komentarišući svakodnevne napade hrvatskih medija, analitičara...

Foto: Pink Printscreen

Kaže da je on sve ono što Hrvati ne bi želeli da bude predsednik Srbije.

Ističe da je u vreme rata sve Vučićeve kuće srušene u Čipuljiću, a u Drugom svetskom ratu su ustaše ubile hladnokrvno sedmoricu Vučića.

- Problem im je što ne mogu da pokažu da je obrnuto. Ovoliko pažnje koliko oni u danu posvete meni mi svemu što se zbiva u Hrvatskoj ne pokazujemo godinu dana i to pokazuje ko je bolestan, opterećen i ko ima problema sa savešću - kazao je on.

Podseća na reči vladike Sergija "da dok god Hrvati raspinju Vučića na ovaj način zna da Vučić radi najbolju stvar za svoju zemlju".

- Možete misliti koliko je moj otac srećan da me napadaju oni koji su mu porodicu skoro zatrli - naveo je predsednik Srbije.

- Moj otac je posmrče, rođen je što je bio u stomaku majčinom, onda su svi proterani za Srbiju, smstali ih na voz do Zemuna preko NDH, pa ih preuzimali i prebacivali za centralnu Srbiju

- Oni imaju zadatak od svoje bezbednosne agencije da tema mora da bude Aleksandar Vučić i imaju 20 autora koji moraju da pišu protiv mene i da učestvuju u mojm rušenju. Ali oni su bedna prilepak služba druge veće službe - rekao je on.

Kaže da se Hrvati svakog dana najbrutalnije mešaju u naše unutrašnje stvari.

- Ponosan sam na to što radim. Mogu da izgubim i vlast i glavu, ali nisam kukavica ni lažov. Obećao sam svom narodu dan pre "pada sa vlasti" neću da prihvatim prelaznu vladu. To bi značilo da u vladu uđe najgori ološ i to bi bio kraj Srbije. Šta je jedan život u poređenju sa životom Srbije? Ništa. Nije meni problem pad sa vlasti - kazao je.

Podseća kako je čestitao protivnicima kad je izgubio izbore sa 0,3% razlike.