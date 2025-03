SEDNICA VLADE SRBIJE: Prisustvovao predsednik Vučić - Srbija će učiniti sve da pomogne Severnoj Makedoniji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici Vlade Srbije.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Sednica Vlade počela je minutom ćutanja za tragično nastradale u Severnoj Makedoniji.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Obraćanje predsednika na sednici Vlade

O tragediji u Severnoj Makedoniji

- Razgovarao sa jutros sa Davkovom i Mickovskim. Izrazio saučešće u ime Srbije i samo bih zamolio ministartsvo odbrane, zdravlja i sva ostala, da radite danas naporno, da pomognete sve đšto je moguće da tragedija bude manja. To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, za divnu bratsku Severnu Makedoniju, to je tragedija nezerovatnih razmera za zemlju 4 puta manje nego našu. Rekli su mi da će biti preko 60 mrtvih... I VMA i Niški KC, da sve stavimo na raspolaganje, sve kapacitete zdravstvene što imamo da stavimo na raspolaganje Severnoj Makedoniji. I sve drugo što je potrebno. Svako iz svoje sfere da uradi sve što je moguće da narodu pomognemo. Oni su kao bratski narod prvo tražili od nas pomoć i hvala im na tome. Zato naša pomoć mora da bude brza i snažna. Svaki život koji spasemo je ogromna sreća i za njih i za nas - zahtevao je Vučić.

- Imamo dovoljno helikoptera, možete sada deo da premestite na niški aerodrom. Nisu važni troškovi.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Govorio je i o Dodikovom dolasku u Srbiju, na sednicu u Skupštini, koji je trebao da se desi 15.

- Da vidimo kako da pomognemo da izađemo iz te krize, da se sačuva mir i stabilnost i RS u okvoiru BiH i da se poštuje Dejton. Važno je da se ukazuje na to šta se dešavamo na Kosovu i Metohiji, kako su menjani izborni rezultati. Mi smo sve prebrojali u srpskim sredinama. U srpskim sredinama, Srpska lista osvojila je 10 mandata. Ali iznenađujuće da je gospodin Rašić u ortodoksnim albanskim sredinama, ili možda nije iznenađujuće, dobio je značajan broj glasova. Mi to nismo mogli da brojimo. Nisu nam ni dali da imamo kontrolore u Peći, Glogovcu, Štimlju, Orahovcu... On je doneo značajan broj glasova iz tih mesta, tako da su mu dodali da on ima jedan mandat, a Srpska lista 9 - rekao je Vučić i naglasio da se mora ukazivati na dalji progon našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji.

Kaže da će u Severnoj Makedonoji biti mnogo teško.

- Mi ćemo tek kre Sve što možemo da pomoignemo

O situaciji u prosveti

- Važno je da se stvari u potpunosti normalizuju. Morate da vidite ako postoje ljudi koji trajno ne žele da rade u sistemu prosvete, imate u Nacionalnoj službi za zapošljavanje oko 3500 nastavnika koji čekaju posao. Sagledajte to sve. To ne znači bilo šta preko noći. Razgovarajte sa nastavnim osobljem hoće li da rade ili neće. Hoće - hoće, neće - neće. Ko neće da radi, deca moraju da uče, sistem mora da funkcioniše - rekao je Vučić.

O jučerašnjem protestu i lažima da je korišćen zvučni top

- Veoma je važno i dobro da nije bilo većih nemira i da smo uspeli da sačuvamo u potpunosti mir i stabilnost i nismo koristili policijske snage za smirivanje tenzija, ponosan na činjenicu da smo uspeli da držimo sve pod kontrolom bez ijednog podignutog pendreka. Što nijednoj zemlji u Evropi i svetu nije uspelo. Posebno ne na tako velike skupove.

- Zahtevam od vas, da obavestite narodu o kakvoj laži je reč, jer biste imali 10 hiljada ljudi koji bi vam se javili za pomoć da se to dogodilo - rekao je Vučić o lažima da je sinoć upotrebljen zvučni top.

- Tražim od vas gospođo Popović da i Ministarstvo pravde i tužilaštvo reaguju i ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu. Neka se proveri, neka se povede postupak. Ali neka gone i sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora krivično-pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinfromacija, pikušavajući da obmane celokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije. Ili će država da funkcioniše ili se sklonite i pre tog 15. aprila, pa da lepo svi priznamo da smo nenadležni i da ne radimo svoj posao. Jer ako to nije dovoljan poziv tužiocu da treba da reaguje, ne znam šta bi drugo trebalo da bude poziv. Molim vas samo da uradite svoj posao i ništa više. I da narodu bude saopštena istina. Onaj ko je lagao, ko je svesno obmanjivao javnost, a svi znate ko je lagao i ko je obmanjivao javnost i zašto, taj mora da završi iza rešetaka - naveo je Vučić.

- 186 traktora srpskih domaćina bez koji bismo juče imali krvoproliće, svih 186 su uništeni ili teže oštećeni. Neko se temeljno bavio nasiljem i uništavanjem imovine srpskih domaćina koji nisu prebogati kao neki drugi. Oni su rizikovali svoje traktore da bi sačuvali mir i da neka deca ne bi bila napadnuta. Ja sam razgovarao sa Milošem da SNS pošto ima novca u skladu sa zakonom i u kešu i na računu, da pomogne, da to ne ide iz državnog novca, da se to domaćinima nadoknadi. Ali oni koji su to uništavali moraju da odgovaraju, kao i sva lica. Ja ne znam ko je od kojih blokadera napao koga, ali za ono nasilje na Trgu Nikole Pašića koje je zgrozilo celu Srbiju, ona lica koja su šutirala lice na zemlji i tukla, moraju da odgovaraju. Mi moramo da zaštitimo svakog čoveka u ovoj zemlji. Da li nam se sviđa njegovo političko opredeljenje ili ne, to uopšte ne sme da bude važno. Moramo da zaštitimo bezbednost i sigurnost svakog čoveka u ovoj zemlji i pravo da oni koji su ga napali budu odgovorni - naveo je predsednik.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

- Ako se ne formira vlada izbori bi bili početkom juna realno. 1. ili 8. jun. Logičnije je osmi jun - naveo je predsednik govoreći o opciji ukoliko ne bude formirana nova vlada.

Zahvalio se svima iz bezbednosnih službi koji su posvećeno radili prethodnih dana.

- 82 zemlje su do sada potvrdile učešće na Ekspu. 53 u pisanoj formi. Mi sada možemo da kažemo da ćemo da oborimo svetski rekord. Nema nikakve sumnje da će se to dogoditi, te vas molim da se posvetite poslu i radu. Dosta je bilo gubljenja vremena na sve druge stvari. Dosta je bilo odvlačenja pažnje - rekao je Vučić i apelovao na ministre da se u narednom periodu do nove vlade ili izbora posvete tome.

- Ljudi su siti svađa i podela, sukoba, žele da rade, d avide državu angažovanu na tom pitanju. Ljudi hoće da vide vas da radite svoj posao. Radite da ljudi mogu da vide da ste taj posao napravili - naveo je Vučić.

Istakao je da će se pripremiti za putovanje u EU.

- Da ih pitam za sve trikove kojima su se služili pred demonstracije. Izmišljene priče o Lauri Koveši i svemu drugom, gde nema evropskih fondova. I sve trikove koje smo morali da prećutimo. Sve laži i izmišljotine - naveo je Vučić.

- Ja znam šta ću im reći, kao politički zaključak.

Jednoglasno je usvojena odluka o proglašenju Dana žalosti u Srbiji, zbog tragedije u Severnoj Makedoniji.

Vučić je tražio da se kada bude dan žalosti svugde na pola koplja okače srpske i makedonske zastave.