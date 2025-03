VUČIĆ: Postoji štek stan jedne kriminalne grupe koja nema veze sa političarima niti studentima, bili smo na tragu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima nakon protesta u Beogradu,

Foto: Printskrin TV Pink

Kaže da misle da postoji jedan "štek stan" gde su pripadnici jedne kriminalne grupe koja nema veze ni sa političarima, ni sa studentima, sakrivali oružje.

- Znamo i na tragu smo bili preko informativne agencje i preko službe da to postoji i da se to nalazi u centru grada - kazao je on.