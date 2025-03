"KLATNO BESA SE OKRENULO" Vučić o generalnom štrajku: Odličan im je bio, nek im svaki tako uspe

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić osvrnuo se u svom govoru u Predsedništvu Srbije o generalnom štrajku.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Jutros mi je trebalo do posla da stignem, kao do Novog Sada, kakve su gužve bile. Sve funkcioniše, sve radi. Danas je 76-78 škola manje u potpunoj obustavi nego 24. 1. Siti su ljudi zaustavljanja, nerada. Klatno besa se okrenulo. Ne možete to nekim ljudima da objasnite i zato oni moraj da radikalizuju stvari, jer su već sebe videli udomljene u fotelje, da ponovo mogu da pljačkaju. Odličan im je bio generalni štrajk, nek im svaki tako uspe - poručuo je Vučić.