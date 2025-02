VUČIĆ: Ulagaćemo u Kučevo da bi mogli da dolaze i turisti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa meštanima Kučeva rekao da pored već izgrađenih puteva treba da se uradi još lokalnih puteva, kao i da se planira opremanje Centra za kulturu u koji će biti uloženo 400.000 evra i dovođenje investitora što bi omogućilo da u taj kraj prepun prelepih pećina dolazi više turista.

Vučić je u Kučevu sa meštanima razgovarao o tome šta bi želeli da menjaju i šta je potrebno dodatno uraditi i tom prilikom ponovio da će država učiniti sve da se očuvaju stablinost, mir i demokratija.

- Daćemo sve da očuvamo stabilnost naše zemlje koja je pod žestokim pritiscima spolja, ali istovremeno je i pod pritiskom iznutra - rekao je Vučić i dodao da su unutrašnji pritisci ozbiljno pomognuti spolja.

Naveo je da govori pre svega o političkim protivnicima, kojima je cilj da izazovu destabilizaciju zemlje.

- Mi ćemo čuvati i mir, i stabilnost, i demokratiju, poštovati naše političke protivnike, ali svoju državu nikome i ni za šta nećemo da damo - poručio je Vučić.

On je naglasio da se u Srbiji na vlast dolazi samo na izborima.

- Zna se kako se određuje ko će na vlast u Srbiji, to je na izborima, ali oni neće izbore, nego misle da može nekako drugačije. E to drugačije ne može, u Srbiji će se na vlast dolaziti na izborima i nikako više, i nikako drugačije - rekao je predsednik.



On je naglasio da zna da imaju mnogo puteva ka manastiru Tumane, ali i mnogo, mnogo kilometara lokalnih puteva koji nisu u dobrom stanju i koje je potrebno da se urade.

- Moramo da vidimo sa ovom bušotinom, to su nam velika ulaganja oko 1,2 miliona evra, pa da vidimo da nekog od investitora dovedemo da bi ovde mogli ove vaše prelepe pećine i ovaj predivni kraj da dovedemo turiste - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da ostaje da se opremi Centar za kulturu za šta je potrebno oko 400.000 evra.

- Ostaje nam i sportsko-rekreativni centar pored Peka da uradimo - rekao je Vučić i naglasio da su to važne stvari koje moraju da se naprave.

Naveo je da deo ljudi iz tog kraja radi u Zi Đinu, 60 u Rosi u Koka-koli i u krečani još oko 100-110.

- Fali nam još za drvnu industriju nešto da možemo da napravimo i to bi bilo to - rekao je predsednik i naglasio da govori ono što je osnovno da se uradi.

- Ne mogu da dođem i da vam obećam ono što biste želili da čujete, a da to ne mogu da ispunim. Tačno je, nedostaje još jedan investitor - kazao je on.

Dodao je da mu je drago što se oko 50 porodica vratilo iz inostranstva na teritoriju Kučeva, ali da mu nije drago što u tom kraju ima sve manje dece.

- Sve manje se dece rađa, i kad gradite puteve, infrastrukturu pitate se za koga to radite i gradite. I u naredne dve godine vratiće nam se ne 50, nego još 200 ili 300 porodica iz inostranstva, a pitanje je kome ćemo mi to sve da ostavimo. Zato vas molim da razmislite o tome, to je vaš izbor. Samo vas mlađe molim da razmislite o tome i da znate da bez dece mi nemamo ni ekonomije, nemamo nikakve budućnosti, nemamo nikakvu šansu za bilo šta da uradimo ili da napredujemo - rekao je on.

