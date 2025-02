VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU U KIKINDI: Neće biti obojene revolucije; Vojvodina je Srbija (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu, a u Kikindi se obratio građanima.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Vučić u Kikindi: Znam da dišete i i živite za našu jedinu otadžbinu Srbiju

Vučić se obraća građanima u Sportskom centru "Jezero" u Kikindi. Pre obraćanja operski pevač Dragoljub Bajić je izveo himnu Bože pravde. U hali je okačen i veliki transparent na kom piše: "Vojvodina je Srbija".

Dočekan je ovacijama i skandiranjem "Aco, Srbine".

- Mnogo vam hvala na ovom veličanstvenom dočeku. Znam da ste zabrinuti i znam da mnoge od vas more iste brige kao i mene i da želite da vidite Srbiju koja radi, znam da dišete i i živite za našu jedinu otadžbinu Srbiju i znam da vam je teško kada gledate da neko blokira Srbiju - kazao je on.

Pozvao je na podršku Srpskoj listi na Kosovu i Metohiji pred izbore u pokrajini.

- Uvek će imati podršku Srbije, uvek će imati podršku svakog od nas. Jedini su u stanju da se suprostave Kuritjevom ludilu, bezobrazluku i pokušaju proterivanja Srba sa vekovnih ognjišta - rekao je on.

On je rekao da nije to jedinia muka koja nas muči.

- Stotine mioliona evra uloženo je u rasdtakanje Srbije iznutra želeći da je vrate u prošlost kada su sve fabrike uništavane i kad amso se izvinjavali a nimso znali za šta u vreme kada smo sprovodili srpske junake u Haški tribunal, kada je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost hoće da nas ponovo vrate u to isto vreme kada nam je prosečna plata bila oko 300 evra iskoristili su naše političe protivnike koji znaju da ne mogu da pobede jer nikada nisu imali narodnu podršku. A onda su počeli da koriste mlade ljude o kojima neću ni jednu rlošu reč da kažem jer ti mladi ljudi ne mogu da se sete kako je bilo ranije u Srbiji. Oni misle da je normalno da gradite svake godine klinički centar u Srbiji, misle da je normalno da gradite pruge, pa normalno je dans ranije to nije bio slučaj - rekao je Vučić.

Sprema se do Vidovdana da napiše knjigu "Kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji".

- U Srbiji revolucije neće biti, u Srbiji će narod da se pita i to samo na izborima - kazao je on i ponudio opoziciji i izbore i referendum.

On kaže da nema ništa da zameri deci, ali ima onima koji hoće da manipulišu decom.

- Onda su iskoristili NVO koje predsednik Tramp danas uništava, govoreći da su kriminalne organizacije. Ja to neću reći, ali mnoge od njih su učestvovale u antidržavnim radnjama. Zato podržavam ono što su uradili Tramp i Mask, to će doprineti zdravlju mnogih država širom sveta. A onda su krenuli da nam ispod žita podvaljuju, osim priča Vučiću najgori si na svetu, podvaljuju i unose nove nemire. Ovde na severu Srbije kažu da je vreme da se vrati ono od pre devedesete, kada su Krunić i ostali upravljali Vojvodinom, pa se narod pobunio i nije dozvolio. Samo hoće da Vojvodina bude što dalje od Srbije. Zato prave pokrete koji se zovu Solidarnost, zato privlače profesore poput Gruhonjića, priključuju im se i službe poput one iz Hrvatske. Ne mogu da se naviknu na činjenicu da Srbija napreduje najbrže, da postaje motor celog region - kazao je predsednik.

Podsetio je na reči Gorana Svilanovića je nedavno potvrdio da su pre 5. oktobra išli po pare za rušenje Miloševića u Budimpeštu, i da su svi znali da će Crna Gora da se odvoji.

- Ne ruše oni mene zato što sam ja najlošiji i najgori na svetu, ili kako već viču peder ili ovakav ili onakav. Ne ruše oni mene, već ruše Srbiju. Ne žele jaku, čvrstu, sigurnu i stabilnu zemlju. Nikakve sumnje u to nemojte da imate. I svakoga dana laž do laži. Kažu evo Vučić pakuje kofere, beži sa decom. Troje dece imam, ovo je moja otadžbina, ovde ću da ostanem i da vas pobeđujem. I da vam kažem, sad se spremam da do Vidovdana napišem knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji. Da ponovim, revolucije u Srbiji neće biti. U Srbiji će narod da se pita, i to samo na izborima. Ako hoćete izbore, dobićete ih kad god hoćete! A nasiljem ništa i nikada nećete dobiti, to vam garantujem - istakao je on.

Predsednik naglašava da je ključno za ovaj deo Srbije da se završi "Smajli" obilaznica, od Bačkog Brega i Sombora, do Kikinde i Crnje.

- To će da promeni stvari ovde i dovesti nove investitore. Ljudima iz MSK da kažem, znate da brinemo za sve zaposlene! I kada nema posla svakome dajemo platu. Nećemo vas ostaviti na cedilu nijednog trenutka, dok ne rešimo taj problem. Znamo koliko je to bitno za Kikindu - rekao je Vučić.

On ističe da svima nudi dijalog, i da je spreman sa svima da razgovara.

- Pa kakva je vaša poruka kada kažete da nećete da razgovarate. Pa onda je svakome potpuno jasno o čemu je reč. Zato ćemo mi nastaviti da insistiramo na dijalogu, i niko nas po tom pitanju ne može pokolebati. I ja posebno svaku vrstu pažnje nudim ovim mladim ljudima. Srećom, ti mladi ljudi su odbili ove koji žele da manipulišu njima. Naše je da radimo i gradimo, ponosan sam na ono što smo u Srbiji uradili. Naša zemlja je danas priznata i prepoznata kao slobodarska zemlja, zemlja koja nije ničiji patrljak. Jedini u Evropi nismo uveli sankcije Rusiji. To mnogima smeta, ja to razumem - rekao je predsednik.

Moramo imati svoju politiku i svoj put, i imati pravo na svoje mišljenje i stav, kazao je Vučić.

- Mnogi ne mogu da žive sa time, i zato hoće da nam sruše zemlju. Naše je da im se suprotstavimo mirom, stabilnošću, radom i redom. Nemojte da brinete dragi prijatelji, uradiću sve što je najbolje. Rekli su mi neki da ste mnogo ljuti, pitate zašto popuštamo, tražite hapšenja. Ljudi, to su naši građani, moramo o njima da brinemo i da vodimo računa. Pokušavali su preko medija da ih koriste kao pešadiju za svoje biznis interese. A oni prodaju svoju kompaniju, milijarde evra će da uzmu za tri dana. A sve su to postigli dižući ljude na ustanak protiv sopstvene zemlje i sopstvenog naroda. I onda će da kažu da im je takva biznis politika, da prodaju to nekim Česima ili Poljacima - ističe on.

Sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom kaže da je razgovarao o zajedničkim projektima, o Ukrajini, o geopolitičkim pitanjima.

- Sve se svodi na to hoćemo li uspeti da sačuvamo mir i stabilnost. Dolaze teški trenuci za svet i Evropu, a za nas, ako sačuvamo stabilnost, biće mnogo bolje godine - kazao je on i istakao važnost Ekspa.

Predsednik dodaje da nije od početka jasno razumeo da je reč o pokušaju obojene revolucije.

- Mislio sam da je to preterano. A tek pre mesec dana sam shvatio da su im cilj neredi kojima hoće da uruše Srbiju. Tada sam pred sebe postavio zadatak da čuvam celu Srbiju. Ne smemo završiti u bilo kakvom krvoproliću. Neka usijane glave rade šta im je volja, sve dok ne ugrožavaju druge. Zato vas molim, nigde ne pokazujte netrpeljivost prema drugima. Mirno i dostojanstveno, verujte mi da ih to najviše boli. Mi imamo nešto što naši politički protivnici nemaju i nikada neće imati. To su rad i rezultat rada, to su naši snovi. To je ono što oni ne mogu da pobede nikada i ničim. A onima koji bi da šire autonomiju Vojvodine i da od nje prave republiku, daćemo odgovor na Sretenje. Naći ćemo se u jednom gradu na severu Srbije, i dati im jasnu poruku naroda. Kroz deklaraciju koja glasi Vojvodina je bila, Vojvodina jeste, i uvek će biti deo Srbije. Ne samo deo Srbije, već jeste Srbija - naglasio je Vučić.

Kaže da sada u određenim medijima pišu i da su ljudi na Maldivima protiv njega.

- Hvala što ste protiv mene, pre 15 godina niste mogli ni da sanjate da zimujete na Maldivima. A vama da kažem, beskrajno vam hvala za svu vašu podršku i brigu! Zbog vas Srbija nije pala, i nikada neće pasti u ruke najgorih. Da ponovim, nećete imati nikakvu revoluciju, i nikada nećete uspeti da srušite Srbiju. I Kikinda je Srbija, i Vojvodina je Srbija, i živela Srbija - rekao je Vučić, na šta se prolomio aplauz.

Vučić u Mokrinu

Vučić je u Mokrinu, u opštini Kikinda, obišao vinariju "Radlović".

Vučić je razgovarao sa vlasnikom i izrazio oduševljenje kada je čuo koliko su nagrada pokupili proizvodi ove vinarije.

On je rekao da se divi i vlasniku i svima koji rade u vinariji, a onda otkrio i da je imao peh kada je dolazio.

- Pukla nam je guma sada kada smo dolazili. Zamalo da mnogi budu srećni - rekao je kroz smeh.

Kaže da o mladim ljudima neće da izgovara lošu reč jer ne mogu ni da znaju kako je ova zemlja izgledala i da naš dinar nikad nije imao stabilan kurs prema stranim valutama.

Vučić kod porodice Slijepčević

Vučić je u naselju Melenci kod Zrenjanin bio u poseti porodici Slijepčević.

- Da li treba još nešto? Osim para, što bi rekao naš narod - pitao je predsednik kroz smeh. Domaćin je odgovorio da bi najviše značili novi traktori i mašine koje se mogu dobiti putem konkursa.

Vučić je govoreći o banji Rusanda, rekao da će država to pitanje staviti na sto kako bi se našlo rešenje.

- Neke banje smo privatizovali, neke propadaju...Moramo to da rešimo - istakao je Vučić i ocenio da je neophodna rekonstrukcija doma zdravlja u Melencima, što je skoro milion evra, dok za fabriku vode treba oko milion i po evra - izjavio je on.

Poseta farmi

On je obišao i farmu "Ćorić Agrar".

- Čuo sam da ste jedan od najvećih proizvođača mleka - kazao je Vučić.

Gazda je istakao da je sve urađeno po propisima, i da ne bi ni mogao da ima 2000 grla da dokumentacija nije uredna. On je ukazao predsedniku da postoji problem sa limitiranim subvencijama, i pitao je da li se to može rešiti.

- Što smo limitirali na trista krava kada je u pitanju stočarstvo. Ne možemo da pokrijemo sve? Pa čekajte, zašto to ne bi mogli da uradimo ni za nekoga sa 20.000-30.000 krava. Novac je isti na kraju - poručio je Vučić ministru poljoprivrede.

Predsednik je pitao vlasnika imanja da li bi te subvencije pomogle da se poveća broj grla, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Govoreći o Upravi za agrarna plaćanja, predsednik kaže da poljoprivrednici moraju u dan znati sve, i da ne sme da dolazi do grešaka.

- Greška kod softvera - rekao je domaćin, na šta je Vučić odmah odgovorio:

- Da uvek je greška kod softvera, dok nekoga ne potplatiš. Onda je nema. Biće uskoro hapšenja i na tom nivou.

Vlasnik imanja kaže da se suočava sa poteškoćama da pronađe radnike, a Vučić kaže da zna, i da mnogi imaju te probleme.

Pozvao je sve Srbe na Kosovu i Metohiji da na izborima glasaju za Srpsku listu i da im ne bude teško da izađu na glasanje.

Srpska lista je jedini garant da Kurti neće proterati Srbe sa Kosova i Metohije, naveo je Vučić razgovarajući sa novinarima.

Dodao je da je Srpska lista jedina koja želi da se bori za interese srpskog naroda i koju Kurti i "ovi iz sveta koji su sa njim na poslu proterivanja Srba izuzetno sarađivali" ne mogu da kupe.

- To bi bio preterani skandal i bilo bi jasno da izbori ne bi bili regularni - kazao je Vučić posle najave prištinskih medija da će raseljenim Srbima biti zabranjeno da glasaju. Predsednik je dodao da je o tome razgovarao i sa predstavnicima KVINTE.

Na pitanje novinara zašto policija juče nije reagovala u Bogatiću, predsednik kaže da je jasno da opozicija nasiljem želi da se dokopa vlasti.

- Policija će da uradi svoj posao, trpećemo i bićemo trpeljivi. Mir i stabilnost, to je za nas najvažnije. E sada ne želim da pričam samo o tome ovde, uživamo u uspehu ovih ljudi, i nadam se da još nešto možemo da pomognemo njima. Žao mi je ljudi koje je neko juče pokušavao da ponizi u Bogatiću, molim ih da prime moje izvinjenje. A za policiju ima vremena, ne zato što se plašimo nečega, već zato što hoćemo da pokažemo razliku između nas i njih. Mi nikoga nismo pendrekom ubili kao oni Ranka Panića, i ja tako nešto nikada ne bih učinio - rekao je predsednik.

Istakao je da studenti ne žele rušenje i nasilje, već je to želja male grupe ljudi koja je opterećena nasiljem.

- Ljudi žele napredak. Pogledajte koliko je gazda sve ovo gradio, 40 godina je ulagao u to - rekao je on.

Gazda imanja Krsto je predsedniku uručio poklon, domaće proizvode sa imanja, među kojima su i rakija i slanina.

- Rakija mi je za oca, a slanina za mene - kazao je Vučić.