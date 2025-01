"NE ZNAM KOGA PLAŠITE TIME" Ana Brnabić odgovorila na Đilasove pretnje - Nasilnik radi ono što jedino i ume

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na nove napade lidera SSP Dragana Đilasa.

Foto: N. Skenderija

- Nasilnik radi ono što nasilnik jedino i ume – preti. Kaže Đilas: „Istina je da sam ja bio uspešan privrednik i pre ulaska u politiku. Istina je i da u Srbiji nismo imali nijednog državnog klijenta“. Pozivam ljude da pogledaju video ispod i zaključe šta je istina. Tu Đilas priča o tome da je u politiku ušao 2004, a da je svoje „prve ozbiljne pare“ napravio 2005. preko sekundi, a zahvaljujući svom povlašćenom položaju. E, otud nadimak “lopov” i „žuti tajkun“. Sada kada smo to utvrdili, da vidimo koliko je istine da nisu imali nijednog državnog klijenta. U Izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011, koji je tada vodila Verica Barać, upravo se Đilas identifikuje kao glavni tajkun tadašnje vlasti. U Izveštaju, između ostalog, stoji: „Savet za borbu protiv korupcije utvrdio je i da štamparija „Big print“, koja je članica Multikom group, ostvaruje direktnu poslovnu saradnju sa državnim institucijama, među kojima ima onih koji se finansiraju iz budžeta grada Beograda, čiji je gradonačelnik upravo Dragan Đilas. Ta firma je pružala usluge i Skupštini grada Beograda, gradskoj opštini Novi Beograd, većini beogradskih pozorišta, ali i Turističkoj organizaciji Beograda, Biblioteci grada Beograda, Kulturnom centru Beograda, Domu omladine, Domu zdravlja Rakovica... Istorijskom muzeju, Pedagoškom muzeju, Narodnom muzeju, Muzeju istorije Jugoslavije, SANU... Dragan Đilas preko svojih agencija kontroliše zakup najvećeg dela reklamnog prostora na nacionalnim i regionalnim televizijama u Srbiji“. Ukratko, gospodine Đilas – vi ste vlast koristili samo i isključivo za lično bogaćenje. Svaki dan u tih 10 godina ste gledali kako da izmuzete što više iz budžeta tada napaćene zemlje – bilo iz republičkog, lokalnih budžeta, javnih ustanova ili državnih preduzeća. Ništa vam nije bilo sveto, ni odmaralište za decu koje ste, kao gradonačelnik, oduzeli deci da biste izgradili „Kuću Velikog brata“, od koje ste zarađivali kao suvlasnik te produkcije. Nikakve Vaše pretnje meni ili bilo kom drugom u Srbiji to nikada neće promeniti. To ste Vi. Iza Vas je ostala pustoš. Vi ste sami prijavili da ste bogatiji za 619 miliona evra (ne 6 ili 60 miliona evra, već 600 miliona za 10 godina!), a Srbiju ste ostavili na kolenima - sa platama i penzijama koje su bile, uz Albaniju, najniže u regionu, a u budžetu nije bilo novca te 2012. ni da se takve penzije isplate. Vaš partner Dragan Šolak je, dok je Srbija grcala, a posao i pristojna plata u ovoj zemlji bila misaona imenica, stekao toliko bogatstvo da je kupio sebi fudbalski klub u Premijer ligi, čisto iz hobija! E, to ste vi. Vaš novac vodi direktno poreklo iz džepova svih građana Srbije. Za razliku od Vas, iza nas, iza Aleksandra Vučića i njegovog tima, ostaju plate koje su trostruko veće nego u Vaše vreme, penzije koje su duplirane, rekordna zaposlenost, stotine kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, klinički centri, naučno-tehnološki parkovi, Srbija koja je domaćin svetske izložbe EKSPO 2027. Ostaće upamćeno da je Aleksandar Vučić imao pamet i kičmu da vodi nezavisnu i samostalnu politiku koja je poštovala sve, ali branila i radila samo u interesu Srbije, našeg naroda i svih naših građana. Što se porodičnog nasilja tiče, to što je žena koja Vas je izbezumljena od straha prijavila policiji da ste, pred detetom, tukli i nju i njenog oca (potpis u službenoj belešci koju još jednom prilažem) odlučila da Vas dalje ne goni pred pravosudnim organima ne znači da se to nije desilo ili da je ona to demantovala, već govori da ste ponovo našli način, kao i u lopovluku, da se izvučete bez posledica i adekvatne zakonske kazne. A kad pričate o drugim nasilnicima u politici koji tuku žene – to vi vidite sa Goranom Ješićem, za mene ste svi isti. I, konačno, kada kažete da je kraj blizu, ne znam koga plašite time. Ono što Vas čini nervoznim je kraj Vas kao lidera opozicije. Taj kraj nije blizu, on je došao i nastupio, a kraj za Šolaka kao vlasnika opozicije je blizu. I sve je to dobro za Srbiju. Loše za vas, ali dobro za Srbiju - napisala je ona na Iksu.

Nasilnik radi ono što nasilnik jedino i ume – preti.



Kaže Đilas: „Istina je da sam ja bio uspešan privrednik i pre ulaska u politiku. Istina je i da u Srbiji nismo imali nijednog državnog klijenta“. Pozivam ljude da pogledaju video ispod i zaključe šta je istina. Tu Đilas priča o… https://t.co/T4EhIJwtyu pic.twitter.com/nxXlzh8if4 — Ana Brnabic (@anabrnabic) January 10, 2025