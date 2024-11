"INCIDENTE IZAZVALI POSLANICI ZELENO-LEVOG FRONTA" Brnabićeva: Đilas uputio prvi udarac (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da su incidente na sednici u parlamentu u ponedeljak izazvali poslanici Zeleno-levog fronta, te da je prvi udarac uputio predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

Foto: N. Skenderija

- Zanimljivo mi ja da pomenem da opozicija nije mogla da se dogovori da ima jednu konferenciju, nego dve. Zanimljivo je primetiti šta će se dalje dešavati. Ja ću se truditi da podstičem dijalog i čuvam dostojanstvo ovog doma. Mnogo tema koje možemo da sumiramo. Prva je ova kojom je počeo i završio izlaganje Srđan Milivojević, o snajperistima, druga da smo mi želeli nemire, da su oni želeli da se održi sednica, a mi ne. I konačno o odgovornosti - rekla je Brnabićeva na konferenciji za medije.

Ona je dodala da od odgovornosti i od suda naroda nikada nije bežala.

- Samo ne znam kako njih tačno nije sramota da pomenu reč odgovornost. Da krenemo od snajperista, oni jesu trenutno na krovu Skuštine Srbije, samo i isključivo, kao što je to uvek i bilo, zato što nam je u poseti predsednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje, to je bezbednosni protokol. Ovo su uobičajeni bezbednosni protokoli, i ne u Srbiji, nego u mnogim zemljama. To je njihov posao, kao što je naš posao da sačuvamo bezbednost. U to vreme, u 9 ujutru, baš kada je bio u poseti Skupštini. Svakako je sramota i bedno je. Da sramota bude veća, time je Milivojević počeo i završio. Toliko o njima i nedostatku politike, plana. Jedina im je politika manipulacija - rekla je.

Ona je potom govorila o navodima opozicije da je vlast želela da dođe do nereda.

- Ja sam uverena da oni ljudi iskreno misle da su ljudi u Srbiji gluvi, glupi, slepi i ludi. Da se desilo bilo šta od ovoga, a da sve vreme nije išao prenos na RTS 2, da ljudi vide svojim očima, čuju svojim ušima šta se dešava. Da svega toga nije bilo, ja bih mogla i da zamislim da je nekom kome je politika manipulacija, da pokuša to ponovo. To je, poštovana opozicijo, najstrašnije ponižavanje našeg naroda. To ste radili 10 godina, vi mislite da ste neka viša kasta. Ja vas molim, ne ponižavajte ljude. Napravili ste incident, objasnite zašto ste to uradili. Kažite - izvinite, ljudi - rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je, kako bi obezbedila kvalitetnu raspravu o predlogu budžeta, u petak održala kolegijum, da bi se postigao dogovor o svemu.

- Držala sam kolegijum da bih smanjila tenzije i da bismo ušli u sednicu u ponedeljak sa nekim načelnim dogovorom. Onda sam na početku sednice dala reč na povredu poslovnika, da ne bih dizala tenzije, da pokažem da želimo dijalog. Sve je moglo da se vidi na RTS2. Neko je od poslanika većine dobacivao, zamolila sam da ne dobacuju, da ne dižemo tenziju. Jasno je bilo da su incidente izazvali poslanici Zeleno-levog fronta, Radomir Lazović koji je utrčao da bi lepio nalepnice gde sedi predsedavajući. Tu niko ne sme da priđe bez dozvole predsedavajućeg. Zamolila sam da to ne radi, onda je njegov kolega Bogdan Radovanović pritrčao, unosio se u lice ministra. Prvi udarac uputio je Dragan Đilas i tu je krenulo koškanje, ušlo je obezbeđenje, da ne bi došlo do tuče - navodi Ana Brnabić.

Potom je pojasnila kako se dalje odvijala situacija u parlamentu.

- U međuvremenu je Marinika Tepić polivala poslanike. Onda kada su svi seli u svoje klupe, par minuta se sačuvao red. U trenutku kada je predsednik Vlade počeo da priča, došla je Marinika Tepić koja je pištala. U tom trenutku sam odredila pauzu i pozvala sve šefove poslaničkih grupa na konsultacije, nije došao niko od predstavnika opozicije. Umesto toga su krenuli da čupaju mikrofone, zauzeli klupe u kojima sede potpredsednici Skupštine i mesta na kojima su sedeli predstavnici Vlade - kaže predsednica parlamenta.

Ona je rekla da je sve bilo najavljeno ranije od predstavnika opozicije.

- Ja sam držala kolegijum, dala im reč, dala sve dopune, nisam uvela obezbeđenje, meni ide na dušu, zato što sam verovala da su ljudi koji drže reč. Sišla sam dole, pokušala da smirim situaciju, ubedila da se vrate u klupe. Napravila pauzu, pozvala na konsultacije... Da vam kažem da je ta ista grupa Zeleno-levi front napravila isti haos u Skupštini Beograda. Ovo je još jedan pokazatelj da ovo nema nikakve veze sa tragedijom u Novom Sadu. Ti ljudi kažu danas - mi smo želeli da dođe do incidenta. Onda sam držala pres-konferenciju, oni su me sprečavali da govorim. Na dan kada ja nisam mogla da pričam, jer su duvali u vuvuzele, oni su imali konferenciju, njih niko nije prekidao. Moje pitanje - zašto sebi dodeljujete prava koja nikom drugom ne dozvoljavate - izjavila je Brnabićeva.

Ona je potom govorila o odgovornosti.

- Cela zemlja zna da su zloupotrebili, upravo SSP, dva potpisa. Marinika Tepić je šefica te grupe, je li dala ostavku? Takvi ljudi nama drže pridike. Moja odgovornost je da ova Skupština radi, moja odgovornost je da se budžet usvoji, ne postoji niko ko je više dao opoziciji. Jedan zahtev im je odbijen, jer su imali zloupotrebljene potpise, i zato prave haos - rekla je.

O tome zašto nije izrekla meru udaljenja, Brnabićeva kaže:

- Kada izreknem meru udaljenja, onda ona mora da se sprovede, a onda bi to bio haos. Da u tom trenutku bilo kome izreknem meru, mislite da bi me poslušali, pa šta, onda da ljudi iz obezbeđenja iznose jednog po jednog i da se Kurti još raduje.

- Čitala sam sve tačke dnevnog reda. Ako nema šta da kaže o tački dnevnog reda, onda nema ni na amandmane. Amandmani se podnose na tačke dnevnog reda. Kada imate godinama da vam neko preti, kada imate poslanika koji nam priča najgore stvari, poslanike koji nas udaraju, polivaju, da neko je od naših napravio ružan gest. Evo, ja se izvinjavam, za razliku od njih. Imate ljude koji ne poštuju poslovnik. Zašto i po kom ljudskom principu dozvoljavate sebi sve što nikom drugom ne biste dozvolili? Kada vam se ne dozvoli ono što zahtevate, sa falsifikovanim potpisima, onda pravite haos. Jesam li mogla da dobijem udarac? Da. Moje je bilo da dobijem udarac i da me polije Marinika. Moje je bilo da pokušam da smirim - kazala je.

- Meni je žao što poslanici obmanjuju građane. Delovalo je da neko želi reč? Kada, dok su se unosili u lice ministru Lončaru? Niko nije želeo reč, ja bih volela da je bilo ko želeo reč. Da su hteli, došli bi na konsultacije. Nemojte vređati inteligenciju - istakla je.

Predsednica parlamenta govorila je i o većem broju pripadnika obezbeđenja trenutno u parlamentu.

- Meni je u ponedeljak bilo praktično onemogućeno da se obratim građanima. I sa tim obezbeđenjem smo pokušali da obezbedimo slobodu govora. I sa tim obezbeđenjem, imamo dva poslanika koji sve vreme ometaju, vidite da jedva govorim. Da li bih želela da budžet usvajam bez opozicije? Ne. Da li sam sve uradila? Da. Pomalo je ovo i naš parlament. Moja dužnost je da učinim sve što je u mojoj moć da dođe do rasprave. To sam i učinila - rekla je Brnabićeva.

- Meni je sasvim jasno da oni unose paniku. Ponoviću reči Aleksandra Vučića - nemate, ljudi, s kim da ratujete. Ovo radi neka manjina, koja nema ni plan, ni program, ni viziju. Nenormalne stvari. Može čovek da glasa protiv nas, ali ne da glasa i za njih. Samo da su se odazvali konsultacijama. Neću da ratujem, hoću da radim. Ja ne mogu da te nateram da glasaš o budžetu, ali ga nećeš zaustaviti. Zamislite, snajper? Pa to je bezbednosni protokol. Sram vas bilo. Ajte bre, ljudi. Moje je da budem tu, da pričam dalje sa ljudima, ali destabilizacija Srbije neće biti dozvoljena. Srbija će nastaviti da radi - poručila je Ana Brnabić.