22. mart 2020.

Poruka građanima BiH, a koji se nalaze i rade u Nemačkoj, je da se moraju javiti nadležnoj Kancelariji za strance ili imigracionoj kancelariji, pre nego što im istekne rok važenja vize, to jest zavisi u kojem su formatu tih 90 dana ovde. Ne smiju pustiti da im prođe taj rok jer mogu imati dalje problema, kaže za Novosti Lučijano Kaluža generalni konzul BiH u Frankfurtu.





- Moraju biti vrlo strpljivi i vrlo uporni. Nemačke institucije, a posebno ovaj ured su sada vrlo zauzeti, rade isto putem teleofna i imejla, tako da moraju tražiti prvenstveno kroz taj vid komunikacije da stupe sa njima u kontakt. Ta kancelarija će im produžiti vize na određeni vremenski rok. Defintvno će dobiti produženje, to neće apsolutno biti sporno, samo se moraju javiti kancelariji za strance pre nego što im istekne taj rok. I ponavljam moraju biti uporni. Imamo desetine slučajeva koji nas zovu i kažu da ih ne mogu dobiti, da nema nikoga fizički, ali ni mi im ne možemo pomoći više od toga, osim da im kažemo da su i nemačke institucije sada vrlo razvučene u svom poslu, da moraju biti strpljivi i da će sigurno biti usluženi, pojašnjva konzul Kaluža.

On kaže da u konzučatu BiH svaki dan i vikendom rade, pregledaju poštu, gledaju da li ima smrtnih slučajeva, telefoni su prebačeni na privatne brojeve, na vezi smo stalno sa ljudima.





- Zbog specifičnosti situacija, najviše upita građana koji dolaze su od ljudi koji ovde imaju boravak turistički ili turistički ulasci i vize. Dešava se to da pitaju, kad im se približe rokovi za izlazak, kako dalje i šta, jer ne mogu putovati, ističe Kaluža.

On kaže da apeluje na sve građane iz BiH koji žive i rade u Nemačkoj da ne kreću prema BiH i regonu bivše Jugoslavije.







- Već su dva granična prelaza između Nemačke i Austrije zatvorena. Mi imamo informaciju od juče i Pasau? Saobraćaj je otežan. Dobili smo info da nešto aviona odleti prema Sarajevu, ne mogu se nigde kupiti karte i kako ljudi dođu do tih karti ne znam, da li je to od ranije rezervisano, ali uglavnom sve autobuske linije ne funkcionišu.Moja preporuka, i ne samo moja, već svih institucija prvenstveno u BiH i u Nemačkoj jeste da ne kreću na put. Dva razloga su za to. Prvi je da je cilj svih ovih mera koje se provode u zemljama EU i u našem regionu da se smanji socijalna interakcija i putovanje ljudi. Da se pristupi tome da se virus što sporije širi kako bi zdravstvene institucije mogle adekvanto da odreaguju.Preporuka je da se ne ide za naše krajeve, da se ne putuje, da se ostane ovde, dok se situacija u nekom obliku ne poboljša, poručuje konzul.







On kaže da najveći problem za ljude predstavlja sad to što ne rade, što su u nekom obliku čekanja.





- Razumem, i to jeste sve komplikovano. Ali ako birate između toga da ostanete ovde i imate uslugu i zdravstveni sistem koji je na vrhunskom nivou ili da putujete ka BiH gde ipak naše institucije prvenstveno zdravstvene rade dobro, ali se u tehničkim kapacitetima ne mogu meriti sa Nemačkom, mi svojom odgovornošću moramo da shvatimo da je ozbiljnost situacije takva da moramo da ostanemo ovde, da naše ljude ne bismo izlagali potencijalnom širenju virusa i da imamo tu svest.







Da njihovo kretanje doprinosi povećanju rizika i ugrožavanju zdravlja i života ljudi. Ja nemam uvid u pojedinačne slučajeva, ali najviše ljudi koji su nam se javili rekli su da su ih poslali na određenu vrstu čekanja, gde će imati i odrešeni procenat plate. Čime su oni relativno zadovoljni,Ovde ima dosta naših ljudi koji su dolazili i radili bez adekvatnih prijava. Ti ljudi jesu podložni tome da se moraju vratiti.Ali svi koji su imali određene vrste ugovora idu na smanjenje plate, ističe Kaluža.





ATMOSFERA U NEMAČKOJ





Poslednji podaci za Nemačku od sinoć, kažu da je već preko 20.000 pozitivnih, najveći procenat u pokrajini Severna Rajna Vestfalija, skoro trećina je tu.

- Tu je bio najveći tranzit robe i usluga između zemalja. Nemačka je prilično organizovana zemlja, ne rade već restorani, ne rade kafići, već duže ne rade ni škole, obdaništa, radi se u minimalnom obliku prodavnice robe široke potrošnje i usluge. Svega ima u prodavnicama, ništa ne nedostaje u nekoj većoj meri, vidi se manji nedostatak tih sredstava za higijenu, ali sve se to namiri. Život je u laganom tempu, nema panike, ali se oseća nelagodnost.Naravno, nema ljudi na ulici, kao što je to obično, nema saobraćaja, iako voze redovno linije javnog prevoza bar u Frankfurtu, ali nema ljudi, ne saobraćaju. U slučaju pogoršanja situacije, to će se verovatno još više zatvoriti, istakao je Kaluža.